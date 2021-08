Voyager en toute sécurité : comment protéger les smartphones de toute la famille pendant les vacances ?

août 2021 par McAfee

Cette absence de protection est préoccupante, d’autant plus que le rapport McAfee sur les menaces d’avril 2021 a détecté une augmentation de plus de 100 % des attaques visant les appareils mobiles. Une telle évolution s’explique par le fait que la pandémie a entraîné une augmentation de l’adoption d’activités en ligne, telles que les opérations bancaires, les achats et même les consultations médicales par téléconsultation, souvent directement réalisées depuis les smartphones. Et pourtant, ces derniers peuvent être aussi vulnérables que n’importe quel autre appareil. Par conséquent, avec les volumes de données précieuses que ces activités créent sur les smartphones, les cybercriminels ne pouvaient que s’y précipiter.

La bonne nouvelle, c’est que les utilisateurs peuvent profiter sans crainte de tout ce confort mobile, même en vacances. Il est certain que de nombreux voyageurs effectueront des opérations bancaires en ligne ou commanderont des repas en ligne pendant leurs déplacements. De même, leurs enfants seront connectés pendant de longues périodes, que ce soit sur des applications comme Snapchat, des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, des jeux tels que Fortnite et Among Us, ou des vidéos en streaming. Ils doivent juste s’assurer d’être protégés avant de prendre la route.

McAfee a élaboré une liste de conseils afin d’aider les utilisateurs à rester en sécurité en ligne pendant leurs déplacements cet été.

Protéger son smartphone en un clin d’œil :

Protéger ses appareils : Que ce soit par le biais d’une application de sécurité mobile ou dans le cadre de la couverture multi-appareils fournie avec le logiciel de sécurité complet, la protection mobile peut alerter les utilisateurs des menaces et des réseaux non sécurisés tout en ajoutant la protection d’un VPN.

Utiliser un VPN : le réseau privé virtuel (VPN) protège les utilisateurs de deux manières. Il renforce la sécurité des connexions publiques et la protection des informations privées lorsqu’ils sont en ligne, ce qui est particulièrement important pour les transactions et les opérations bancaires. Une protection VPN solide est indispensable dans le cadre d’une connexion à un réseau Wi-Fi public lors de déplacements, par exemple dans les aéroports, les hôtels et autres locations de vacances, où l’activité en ligne des utilisateurs peut faire l’objet de regards indiscrets.

Verrouiller ses appareils : on parle beaucoup de sécurité numérique, mais il faut aussi tenir compte de la sécurité physique des appareils. En effet, les appareils peuvent être perdus ou volés. Il faut donc prendre des mesures pour protéger ses appareils en s’assurant qu’ils soient verrouillés par un code PIN ou une autre protection comme la reconnaissance faciale. Pour les applications, il est recommandé d’utiliser autant que possible l’authentification à deux facteurs pour une protection supplémentaire dans le cas où l’appareil se retrouverait entre les mains de quelqu’un d’autre.

Activer le suivi des appareils : que ce soit par le biais du système d’exploitation du téléphone ou d’une application de sécurité mobile, le suivi aidera les utilisateurs à localiser rapidement l’emplacement de l’appareil. En outre, l’activation du suivi peut également donner le pouvoir d’effacer les données du téléphone si celui-ci s’avère être entre de mauvaises mains.

Conseils de voyage pour les enfants

Si les conseils ci-dessus s’adressent à toute la famille, il peut être nécessaire de prendre les mesures supplémentaires suivantes pour protéger encore mieux les enfants :

Confidentialité en ligne

Vérifier les paramètres de localisation du téléphone. Le suivi du smartphone des enfants permet non seulement de le retrouver facilement en cas de perte ou de vol, mais peut également rassurer les parents en sachant où se trouve leur enfant. Il est toutefois important d’utiliser la localisation de manière sélective. Toutes les applications n’ont pas besoin de la géolocalisation pour fonctionner comme prévu, même si de nombreuses applications demandent la permission de l’activer. Dans les paramètres du téléphone, il suffit de désactiver les fonctions de localisation pour chaque application. En somme, il ne faut activer les services de localisation uniquement pour les applications les plus nécessaires, comme les cartes de navigation.

Profiter des voyages pour faire le point

Des études récentes montrent que les préadolescents passent près de cinq heures par jour devant leur écran, tandis que les adolescents passent plus de sept à huit heures par jour. Les vacances sont l’occasion de réduire ces heures et de profiter des paysages, même si ce n’est que pour une courte période. Cela peut être également l’occasion rétablir les règles en matière d’usage du téléphone.

Rester à l’écoute

Au-delà des paramètres de sécurité et des logiciels, les parents doivent prendre l’habitude de parler avec leurs enfants pour comprendre ce qu’ils font en ligne. En effet, il faut pouvoir les interroger sur leurs jeux préférés ou partager avec eux des vidéos TikTok amusantes. L’objectif est de s’efforcer de faire partie de leur vie numérique. Cela permet aux parents d’avoir l’esprit tranquille en sachant le type d’activités qu’ils font ou les d’interactions qu’ils ont en ligne.