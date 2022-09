Voici comment vos mots de passe sont piratés, et les conseils pour mieux les protéger !

septembre 2022 par ExpressVPN

Aujourd’hui, la plupart des sites internet exigent que les mots de passe aient un nombre minimal de caractères, et un certain niveau de complexité qui comprend des chiffres voire des caractères spéciaux. Mais comment savoir si cela est suffisant ?

ExpressVPN propose trois tests complets et des astuces utiles pour s’assurer que l’on dispose de mots de passe bien sécurisés.

• Test n°1 : Mon mot de passe est-il suffisamment long ?

Avoir un mot de passe long est le moyen le plus rapide pour le rendre plus fort. Cependant, est-ce que la longueur est suffisante ? Pour se rendre compte si son mot de passe est fiable, vous pouvez utiliser ce générateur de mot de passe aléatoire. Il ne se contentera pas de générer des mots de passe, mais pourra également indiquer des informations utiles sur des mots de passe existants telles que : l’estimation de temps qu’il faudrait pour qu’un hacker aguerri le craque.

• Test n°2 : Mon mot de passe est-il suffisamment complexe ?

Cette fois-ci, le test proposé par l’Université de l’Ilinois propose de passer au crible la force de votre mot de passe à travers plusieurs critères très complets, comme les caractères répétés, les chiffres consécutifs et d’autres facteurs trop complexes pour être décrits de manière concise. Se basant sur un calcul mathématique, vous pourrez tester votre mot de passe, en espérant que tous les voyants sont au vert. Si ce n’est pas le cas, il faudra changer son mot de passe au plus vite.

• Test n°3 : Mon mot de passe est-il unique ?

Vous pouvez avoir pensé à un mot de passe long, très complexe et qui semble impossible à craquer… Seulement, s’il a déjà été compromis lors d’une violation de données, qui reste la façon la plus courante qu’on les pirate d’obtenir des mots de passe, la complexité n’a plus aucune vertu. Il existe pour ce faire, la plateforme Have I Been Pwned qui permet de savoir si son mot de passe a déjà été piraté et combien de fois. Cela permet, sans y réfléchir trop longtemps, de changer son mot de passe et de protéger ses données sensibles.

La petite astuce pour gagner du temps : on pense au gestionnaire de mots de passe !

Garder le contrôle sur ses comptes est important, néanmoins, il n’est pas nécessaire de constamment passer par ces trois tests à chaque fois que l’on a besoin d’un nouveau mot de passe. Le nec plus ultra en matière de mots de passe reste l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe. Il permet de générer rapidement des mots de passe forts, les stocker en toute sécurité et les insérer automatiquement sur chaque site ou application utilisés. Le gestionnaire de mot de passe peut également aider à vérifier instantanément la sécurité d’un mot de passe pour avoir l’esprit bien plus tranquille.