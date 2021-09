Vivoka ajoute la biométrie à sa solution de reconnaissance vocale

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Vivoka intègre la biométrie à sa solution Voice Development Kit, renforçant ainsi la sécurisation des échanges et l’utilisation de la voix dans des usages professionnels.

La technologie permet par exemple d’authentifier un utilisateur lors d’un appel téléphonique avec sa banque, de déverrouiller son téléphone à la voix ou encore d’identifier un utilisateur parmi plusieurs centaines de personnes enregistrées pour adapter un lieu aux préférences utilisateur. Tous les secteurs sont concernés : banques, assurances, télécommunication, industries, mais aussi dans le domaine de la sécurité militaire ou encore de la santé.

La solution complète Voice Development Kit est autonome : déconnectée d’Internet, elle propose une sécurisation des données et des échanges. Vivoka s’intègre aux infrastructures existantes des entreprises et déploie son service de reconnaissance vocale dans plus de 60 langues.