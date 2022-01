Visio en entreprise : la sécurité avant tout

janvier 2022 par Renaud Ghia, Président de Tixeo

Une enquête de l’AFCDP, l’Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel, publiée le 23 décembre 2021 montrent que les DPO, délégués à la protection des données, cherchent des solutions alternatives aux outils des Gafam qui soient plus respectueuses du RGPD et du droit des personnes. Alors que le gouvernement a annoncé le retour du télétravail obligatoire au minimum trois jours par semaine dans les entreprises où il peut s’effectuer dès ce lundi et que les entreprises semblent être de plus en plus sensibilisées à la protection des données, où en sommes-nous réellement dans l’usage des visioconférences en entreprise ?