Visé par une cyberattaque, FRAIKIN a su préserver l’intégrité de l’ensemble de ses données

mai 2021 par FRAIKIN

Au début de la semaine dernière, à l’instar de beaucoup d’entreprises de toutes tailles et de tous pays, FRAIKIN a subi une cyberattaque de type rançongiciel. Etant préparé à ce type de menaces, qui deviennent de plus en plus fréquentes, l’entreprise a su préserver l’intégrité de l’ensemble de ses données. Aucune n’a été touchée, volée, détruite ni corrompue par ce virus.