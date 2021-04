VirusKeeper lance sa version 2021 Free Edition

avril 2021 par Marc Jacob

Aujourd’hui, de nombreux logiciels de lutte contre les virus existent. Mais la plupart ne sont plus aussi efficaces face à l’augmentation et la dangerosité des virus actuels. « L’antivirus est mort » a même déclaré le vice-président de l’éditeur Symantec.

Ce qu’il voulait dire par là, c’est que les antivirus classiques par détection de signature sont désuets. Désormais, il faut innover pour lutter efficacement contre les programmes malveillants qui envahissent les ordinateurs. C’est pour cette raison que la société française AxBx a développé dès 2004 un antivirus nouvelle génération : VirusKeeper. Ce logiciel antivirus ne fonctionne, non pas grâce à un scanner de signature, mais grâce à un système d’analyse comportementale.

AxBx vient de lancer la version 2021 de son logiciel antivirus pour Windows : VirusKeeper 2021 Free Edition. Cette version est gratuite pour les particuliers et est 100 % française.

Actuellement, VirusKeeper est numéro deux des logiciels antivirus les plus téléchargés selon 01 Net. Mais AxBx a pour objectif que son logiciel atteigne la première place du podium d’ici deux ans.

AxBx lance la version 2021 de son logiciel antivirus et antimalware pour Windows : VirusKeeper 2021 Free Edition. C’est un antivirus nouvelle génération qui repose sur un moteur exclusif de détection par analyse comportementale. Ce procédé permet de détecter les menaces, qu’elles soient référencées ou non.

La genèse du projet

La création de VirusKeeper en 2004 est née d’un constat édifiant : de nombreux ordinateurs sont équipés de logiciels antivirus et pourtant des milliers de ces ordinateurs sont infectés par des virus tels que « Sasser », « I Love You » ou encore « Bug Bear ».

La quasi-totalité des antivirus reposent sur le principe du scanner qui identifie les virus par signatures. Pour AxBx, ces antivirus classiques sont en retard sur les virus qui circulent. Même les experts en sécurité informatique estiment également que les scanner antivirus sont dépassés. Outre cette technologie devenue désuète, la situation s’est aggravée. La propagation des programmes malveillants s’est considérablement accélérée. De plus, la nature de ces programmes a changé.

Face à ce constat, la société AxBx a développé VirusKeeper, une solution innovante. Ce logiciel détecte les programmes malveillants, non plus par scanner, mais par analyse comportementale. Par ce système, l’objectif n’est pas de reconnaître le virus, mais d’étudier son comportement.

Une fois installé sur un ordinateur, VirusKeeper surveille tous les programmes. Lorsqu’un programme malveillant entre sur le système, ce logiciel antivirus détecte immédiatement ses actions et bloque le programme tout en alertant l’utilisateur.

Les avantages :

• Ce procédé est valable qu’il s’agisse d’un virus nouveau ou ancien, connu ou non ;

• L’analyse comportementale ne nécessite pas de signature donc pas de mises à jour ;

• L’analyse comportementale nécessite très peu de ressources ; elle ne ralentit donc pas l’ordinateur.

Aujourd’hui, VirusKeeper est à la deuxième place dans le Top 100 des logiciels antivirus les plus utilisés en France selon 01 Net (Telecharger.com). L’objectif de la société AxBx est donc d’atteindre la première place dans moins de deux ans.

L’édition 2021 du logiciel VirusKeeper regroupe en un seul et même produit les meilleures technologies de protection actuelles pour garantir une sécurité des plus élevée.

Un logiciel multi niveaux et multi-technologies VirusKeeper 2021 contient :

• Un bouclier temps réel.

• Une détection temps réel des spywares.

• Une protection temps réel du système.

• Une protection temps réel du navigateur internet.

• Une analyse automatique des fichiers à risque ou entrant.

• Un scanner antivirus/malware traditionnel.

• Un scanner antispyware.

• Une analyse automatique des clés USB et des disques durs externes.

• Un scanner anti-grayware. Les grayware sont des programmes douteux.

• Back Door Detect. C’est un système qui détecte les portes dérobées ouvertes par les logiciels espions type « cheval de Troie ».

• Advanced Analysis Cloud. C’est une fonction d’analyse avancée automatique des fichiers suspects.

• Un outil d’analyse Process Watch.

• Un outil d’analyse des communications réseaux.

• Et un outil d’analyse du réseau local et du WIFI.

Les points forts de la Version 2021

1. VirusKeeper est le seul logiciel de protection contre les virus entièrement conçu et développé en France.

2. Il n’y a aucune inclusion de technologie tierce. C’est un gage de confiance pour l’utilisateur.

3. C’est un antivirus nouvelle génération grâce à l’analyse comportementale.

4. Il comporte une protection de haut niveau supérieure à celle des antivirus classiques à base de signatures.

5. Virus Keeper 2021 Free Edition est gratuit pour les particuliers.