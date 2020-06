Virtustream lance xStreamCare

juin 2020 par Marc Jacob

Virtustream annonce de nouveaux services xStreamCare, disponibles sur Virtustream Enterprise Cloud, conçus pour rationaliser et simplifier la migration et la gestion des applications critiques dans le cloud.

Pour aider ses clients à tirer plus rapidement et plus efficacement parti de tous les avantages de Virtustream Enterprise Cloud et de leurs applications critiques telles que SAP, Virtustream continue d’élargir son portefeuille de services xStreamCare, sa suite complète de services managés professionnels. Les nouveaux services couvrent un large éventail d’améliorations, allant de la simplification des processus fondamentaux liés aux copies de système SAP® et aux rafraichissements des clients, à l’accélération de la création de machines virtuelles (VM) grâce à une gestion des images OS personnalisées. La migration et la gestion d’applications critiques dans le nuage peuvent nécessiter des compétences techniques particulières et générer un surplus de tâche important pour les services internes dont les ressources sont limitées. Les services xStreamCare sont conçus pour répondre à cette pénurie.

Les nouveaux services simplifient et d’accélèrent les processus et les projets

• Services de copie de systèmes : Les environnements applicatifs des grandes entreprises présentent souvent des défis uniques en matière de technologie et de ressources. La simplification des processus et la réduction de la dépendance aux efforts manuels sont primordiales. Les entreprises qui hébergent des applications SAP sur Virtustream Enterprise Cloud peuvent désormais faire un pas supplémentaire vers la simplification de leurs environnements grâce aux nouveaux services de copie de système pour les applications SAP. Dans le cadre de ce service, Virtustream met en œuvre un processus simplifié en quatre étapes pour fournir des copies de système et des rafraichissements de client homogènes, ce qui permet une copie rapide, efficace et prévisible. Le processus de copie homogène utilise une réplication bit par bit du système source, sans data slicing, ce qui conduit à une réduction des temps et des couts.

Ces nouveaux services permettent également aux entreprises d’effectuer un contrôle qualité pendant la phase de test et de développement par rapport à ce qui est très exactement en production, sans risque d’impact sur les données, en temps réel. En outre, les entreprises peuvent utiliser des copies pour créer de nouveaux systèmes en réseau pour les environnements de production, de tests ou de reprise après sinistre. Les experts certifiés SAP de Virtustream s’occupent de l’installation de tous les logiciels et de la configuration de l’environnement nécessaires, afin que le personnel informatique du client puisse se concentrer sur les priorités commerciales et informatiques les plus urgentes.

• Services de gestion d’images OS : Les entreprises qui doivent fréquemment créer des machines virtuelles doivent pouvoir le faire sans avoir à personnaliser manuellement un OS complet à chaque fois. Avec sa nouvelle offre de services de gestion d’images OS, les experts de Virtustream s’appuient sur leur expérience de dix ans dans le domaine des machines virtuelles pour travailler avec les clients afin de développer des images dédiées au provisionnement des machines virtuelles. En déterminant les besoins uniques d’un client en termes de personnalisation, ces services sur mesure offrent une méthode simple et flexible pour déployer des images OS personnalisés et faciles à utiliser depuis le portail xStream. Les entreprises peuvent ainsi mettre en place plus rapidement de nouvelles machines virtuelles sans faire appel à des compétences spécialisées au sein de leurs équipes. Les personnalisations d’une image de système d’exploitation peuvent inclure les paramètres, la configuration, les aspects de sécurité, l’application de correctifs ou la mise en place d’exécutables et de binaires. Ce service permet au personnel informatique de l’entreprise de créer facilement des machines virtuelles avec la possibilité de déployer plusieurs images de systèmes d’exploitation, en fonction des différents besoins.

Les améliorations supplémentaires apportées aux services existants visent à accélérer davantage les projets et à améliorer la flexibilité des entreprises. Pour que les entreprises respectent les délais prévus lors de projets informatiques ou de migrations à court terme, Virtustream a mis à jour ses services professionnels et d’applications gérées (PS/AMS) afin qu’ils soient disponibles en dehors des heures de bureau (de 17h01 à 8h59, selon le fuseau horaire du centre de données principal du client). Les entreprises peuvent désormais utiliser les services PS/AMS pour répondre à leurs besoins en dehors des heures de travail, notamment en cas de manque de compétences et de ressources, en donnant la priorité aux petits projets, en faisant appel à des travailleurs ayant des compétences diverses et en réalisant des projets qui nécessitent de travailler en dehors des heures de travail normales.