Virtustream annonce de nouveaux services managés

avril 2020 par Marc Jacob

Virtustream annonce de nouveaux services managés de disponibilité conçus pour assurer une disponibilité de 99,95 % pour les applications SAP® critiques, offrant ainsi une solution aux entreprises qui exigent le plus haut niveau de disponibilité possible pour leurs applications.

Les nouveaux services managés de disponibilité complètent la vaste gamme de services xStreamCare de Virtustream, en étendant son support de bout en bout - de la migration à la gestion - pour les applications SAP, sur le cloud de Virtustream. Afin d’optimiser les applications SAP, Virtustream propose déjà des accords de niveau de service (SLA, service level agreements en anglais) de disponibilité pour l’infrastructure (99,999 %) et les applications. Toutefois, les clients peuvent désormais mettre en œuvre des services managés de disponibilité pour améliorer le temps de disponibilité de leurs applications, qui passe de 99,90 % à un taux impressionnant de 99,95 %.

Les services de gestion de la continuité des services assurent une meilleure disponibilité des applications critiques

Les entreprises qui hébergent leurs applications SAP sur le cloud de Virtustream peuvent désormais profiter de ses nouveaux services managés de disponibilité, en complément des autres services xStreamCare existants de Virtustream pour les applications SAP. Les nouveaux services augmentent la sécurité des applications, réduisant encore les coûts et les risques commerciaux associés aux interruptions planifiées ou non.

Les services managés de disponibilité combinent une surveillance approfondie des applications et des fonctions de basculement automatisé pour garantir une disponibilité maximale des applications SAP les plus critiques de l’entreprise. La solution surveille activement l’ensemble de l’environnement SAP, y compris les serveurs, le stockage, le système d’exploitation, le réseau, les bases de données et les applications, afin de détecter et de corriger les problèmes à temps.

Les services managés de disponibilité s’appuient sur des technologies d’entreprise, telles que la réplication des systèmes SAP HANA® (HSR), afin d’offrir de nombreux avantages aux clients, notamment

• Une protection accrue contre les défaillances matérielles et logicielles

• Potentiellement aucun arrêts planifié

• Une approche cohérente et de bout en bout pour une expérience fournisseur unique

Le service consiste à regrouper les licences de logiciels et à planifier et déployer une grappe, y compris l’approvisionnement, l’installation et la configuration. Il est disponible dès aujourd’hui dans le monde entier.

De nouveaux services complètent le portefeuille de services xStreamCare de Virtustream

Les services xStreamCare offrent une suite complète de services managés professionnels aux clients qui souhaitent migrer des applications vers le cloud, en mettant particulièrement l’accent sur la mise à profit de l’expérience de Virtustream, qui s’étend sur une décennie, de l’automatisation, des processus de bout en bout et d’une expertise technique approfondie dans la migration et la gestion des applications SAP critiques.

Cette suite de services aide les clients à moderniser leurs applications critiques dans le cloud, et comprend des services personnalisés en gants blancs pour la planification, la migration, l’intégration et l’optimisation. En complément de la gamme de services xStreamCare, les nouveaux services de gestion de la disponibilité de Virtustream élargissent le large choix offert aux clients qui utilisent le cloud de Virtustream, garantissant que leurs applications peuvent offrir le plus haut niveau de valeur commerciale possible.