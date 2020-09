Virtustream Enterprise Cloud propose une automatisation avancée des environnements SAP®

septembre 2020 par Marc Jacob

Virtustream, spécialiste du cloud computing et division de Dell Technologies, annonce la disponibilité de nouvelles fonctions d’automatisation du démarrage et de l’arrêt pour les environnements et les systèmes SAP® destinés à permettre aux entreprises d’optimiser leurs structures de coûts et de contrôles à travers des outils libre-service et à des mises à jour de statut étape par étape. Ces fonctionnalités sont désormais disponibles dans le Virtustream Enterprise Cloud via le portail xStream.

Réduire les couts avec l’automatisation

Les nouveaux services automatisés de Virtustream réduisent le temps et les efforts nécessaires à une équipe informatique interne pour exécuter les commandes de démarrage et arrêt sur des environnements et des systèmes SAP. Ils comprennent les fonctions suivantes :

• Programmation stratégique : Les opérations de démarrage et arrêt peuvent être programmées via le portail Virtustream xStream dans des fenêtres de 30 minutes sur une base ponctuelle, à la demande ou récurrente (quotidienne, hebdomadaire ou libre). En outre, les utilisateurs peuvent fixer une date d’expiration pour les opérations sans agent. La création de programmes personnalisés pour activer ou désactiver les machines virtuelles permet de réduire les coûts. L’arrêt automatique des applications lorsqu’elles ne sont pas utilisées, par exemple pendant les weekends et les périodes de maintenance, permet d’optimiser encore les coûts.

• Priorisation définie : Les clients peuvent attribuer à chaque système SAP une priorité définie, ce qui leur permet d’échelonner le démarrage et l’arrêt des systèmes afin de procéder dans un ordre défini, contribuant ainsi à garantir le bon fonctionnement et l’efficacité des applications.

• Contrôle d’accès amélioré : seuls les administrateurs ou les utilisateurs agréés peuvent accéder à et utiliser les démarrages et arrêts automatiques, conformément aux contrôles de permission de l’entreprise au sein de leur tenant xStream.

• Nouvelles mises à jour de statut, notifications personnalisées et journaux d’actions : Une nouvelle barre d’état indique le processus étape par étape de chaque action au fur et à mesure qu’elle progresse dans le système SAP ou dans l’environnement. En outre, des notifications personnalisées par courrier électronique peuvent être envoyées à chaque administrateur en fonction des actions (toutes les actions ou seulement celles qui sont programmées) ou par résultat (tous les résultats ou seulement les échecs). Un journal d’action est généré pour chaque système, qui montre toutes les actions exécutées sur un système ou un environnement spécifique, y compris qui a lancé l’action, quand elle a été achevée et quelles actions ont été prises.

S’appuyant sur la vaste expérience de Virtustream en matière de migration, d’optimisation et de gestion des charges de travail SAP dans le cloud, les nouvelles fonctionnalités d’automatisation des démarrages et arrêts de Virtustream sont disponibles pour toutes les bases de données prises en charge par xStream. La plateforme de gestion xStream de Virtustream fournit des outils puissants de gestion du cloud et une interface unique dans les environnements informatiques complexes et distribués. xStream offre des avantages économiques et commerciaux pour une large gamme d’applications d’entreprise critiques dans le cloud.