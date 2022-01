Virtru clôture une levée de fonds de Série C de 60 millions de dollars

janvier 2022 par Marc Jacob

Virtru annonce avoir levé 60 millions de dollars lors d’un tour de table de Série C, dominé par son principal investisseur ICONIQ Growth et un nouveau venu Foundry Capital. Parmi les autres participants à cette levée de fonds figurent Tiger Global, MC2, Bessemer Venture Partners et New Enterprise Associates. Michael Chertoff, ancien secrétaire du Département américain de la Sécurité intérieure, également co-fondateur et président exécutif de MC2, et Jon Ein, CEO de Foundry Capital, siégeront désormais au conseil d’administration de Virtru.

Virtru compte employer ce financement pour commercialiser plus rapidement de nouveaux produits de protection des données et poursuivre sa croissance par le recrutement de professionnels de la vente et du marketing, de la recherche et du développement et de la satisfaction client. Pour tenir ces ambitions, Virtru vient de recruter Matt Howard, ancien CMO de Sonatype, au poste de CMO.

L’intensification du nombre et de la sophistication des cyberattaques ces dernières années, les nouveaux risques induits par l’adoption massive du télétravail et l’inefficacité des stratégies de périmètre de sécurité en environnement cloud, nourrissent un intérêt croissant pour les solutions de protection des données Zero Trust (ZTDP). A ce jour, plus de 7000 entreprises utilisent Virtru pour protéger et chiffrer leurs données sensibles lorsqu’elles entrent et sortent des plates-formes de messagerie, des plateformes de partage de fichiers, des applications SaaS et des environnements cloud. Les solutions de protection des données Virtru s’appuient sur le format de données confiance Trusted Data Format (TDF), la principale norme de contrôle des données préconisée par les organisations américaines du renseignement pour la gouvernance des données.

« Dès l’origine, nous avons souhaité investir dans Virtru car nous étions convaincus que le standard TDF était l’une des approches les plus innovantes pour protéger les données sensibles des entreprises à l’échelle de leurs multiples workflows », déclare Will Griffith, membre fondateur de ICONIQ Growth. « A ce jour, Virtru protège plus d’1 milliard d’actifs numériques. Ce nouvel apport de fonds de notre part confirme notre conviction que l’entreprise est idéalement positionnée pour piloter la protection Zero Trust de toutes les données. »