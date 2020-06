Virginie Lecat, nommée Manager du pôle Gouvernance, Risques et Conformité (GRC) d’Akerva

juin 2020 par Marc Jacob

A ce titre, elle aura pour mission d’encadrer les équipes du pôle et de définir la stratégie du service, en collaboration avec Laurent Delaporte, Président d’Akerva.

Un profil hybride à la tête du pôle Gouvernance, Risques et Conformité

Diplômée de l’école nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne, Virginie Lecat, 33 ans a commencé sa carrière dans la gestion des risques industriels chez Allianz avant de rejoindre le monde de la cybersécurité.

Akerva parie sur l’avenir et développe une offre Gestion de Crise Cybersécurité

L’expertise d’Akerva est déjà reconnue sur les audits de gouvernance SSI et de conformité, les analyses de risques, la mise en place et le renforcement de la gouvernance SSI et l’accompagnement à la mise en conformité au RGPD et aux normes de sécurité IoT et SSI. Le cabinet de conseil souhaite par ailleurs s’appuyer sur les compétences de Virginie Lecat pour continuer à développer son offre de gestion de crise cybersécurité. Son équipe réalise déjà des audits des dispositifs de gestion de crise et Akerva souhaite désormais proposer l’organisation et l’animation d’exercices dans le but de simuler des situations proches du réel.

Aussi, pour accompagner la croissance du pôle Gouvernance, Risques et Conformité et la demande croissante des clients, Virginie Lecat recrute des consultants, notamment des Experts en Gestion de Crise Cybersécurité.