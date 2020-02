Vigil@nce - RabbitMQ C Client : débordement d’entier via amqp_handle_input

février 2020 par Vigil@nce

Ce bulletin a été rédigé par Vigil@nce : https://vigilance.fr/?langue=1

SYNTHÈSE DE LA VULNÉRABILITÉ

Produits concernés : Debian, Fedora, Ubuntu.

Gravité : 2/4.

Conséquences : accès/droits utilisateur, déni de service du client.

Provenance : serveur intranet.

Confiance : confirmé par l’éditeur (5/5).

Date de création : 05/12/2019.

DESCRIPTION DE LA VULNÉRABILITÉ

Un attaquant peut provoquer un débordement d’entier via amqp_handle_input() de RabbitMQ C Client, afin de mener un déni de service, et éventuellement d’exécuter du code.

ACCÈS AU BULLETIN VIGIL@NCE COMPLET

https://vigilance.fr/vulnerabilite/...