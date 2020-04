Vigil@nce - OTRS Help Desk : usurpation via Spoofed Draft Messages

avril 2020 par Vigil@nce

Ce bulletin a été rédigé par Vigil@nce : https://vigilance.fr/offre/Veille-e...

SYNTHÈSE DE LA VULNÉRABILITÉ

Produits concernés : OTRS Help Desk.

Gravité : 2/4.

Conséquences : lecture de données, création/modification de données, effacement de données.

Provenance : serveur internet.

Confiance : confirmé par l’éditeur (5/5).

Date de création : 07/02/2020.

DESCRIPTION DE LA VULNÉRABILITÉ

Un attaquant peut créer des données usurpées via Spoofed Draft Messages de OTRS Help Desk, à cause de jQuery (VIGILANCE-VUL-29030), afin de tromper la victime.

ACCÈS AU BULLETIN VIGIL@NCE COMPLET

https://vigilance.fr/vulnerabilite/...