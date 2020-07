Vigil@nce - Micro Focus Client for OES : buffer overflow via ncfsd.sys

juillet 2020 par Vigil@nce

SYNTHÈSE DE LA VULNÉRABILITÉ

Produits concernés : Novell Client.

Gravité : 2/4.

Conséquences : accès/droits administrateur, accès/droits privilégié, déni de service du serveur.

Provenance : shell utilisateur.

Confiance : confirmé par l’éditeur (5/5).

Date de création : 14/05/2020.

DESCRIPTION DE LA VULNÉRABILITÉ

Un attaquant peut provoquer un buffer overflow via ncfsd.sys de Micro Focus Client for OES, afin de mener un déni de service, et éventuellement d’exécuter du code.

