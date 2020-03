Vertiv s’associe à Uptime Institute pour fournir des datacenters modulaires TIER-Ready

mars 2020 par Marc Jacob

L’utilisation des modèles PFM de Vertiv certifiés TIER-Ready garantit aux clients qu’une fois déployées, ces infrastructures peuvent rapidement et facilement obtenir la très recherchée certification TIER « Constructed Facility (TCCF) ». Les solutions PFM de Vertiv portant la désignation TIER-Ready sont maintenant disponibles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), avec pour objectif d’étendre le programme TIER-Ready au niveau mondial courant 2020.

Le partenariat TIER-Ready est un accord stratégique dans le cadre duquel des modèles spécifiques de conception PFM de Vertiv sont examinés par l’Uptime Institute au cours du processus de développement technique, afin de garantir que ces solutions répondent aux exigences rigoureuses de la classification TIER reconnue mondialement. Les produits PFM de Vertiv ayant la désignation TIER-Ready répondent aux exigences de disponibilité et de temps de fonctionnement des clients qui ont choisi de mettre en oeuvre une infrastructure numérique certifiée TIER de manière stratégique. Dans le cadre de cet accord de partenariat, Vertiv a réalisé la révision de la conception TIER-Ready III de l’Uptime Institute pour son infrastructure SmartMod™ PFM, prévu pour un maximum de 10 racks et avec une capacité de charge informatique de 80kW. Les installations déployées à l’aide de solutions SmartMod désignées TIER-Ready pourront obtenir rapidement et facilement la certification TCCF de l’Uptime Institute.

Une approche PFM est un moyen agile et efficace de déployer de nouveaux centres de données avec une installation sur site nettement moins importante que pour les sites construits de manière traditionnelle. Les déploiements de la PFM gagnent en popularité, en particulier auprès des économies en développement, comme moyen de créer rapidement de nouvelles capacités, y compris à la périphérie du réseau, sans les entraves d’un processus de construction traditionnel et avec une intégration, des essais et une mise en service optimisés du système. D’après les études réalisées par 451 Research, le marché des datacenters PFM devrait évoluer avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 14,4% sur cinq ans jusqu’en 2021, alors qu’il représentera 4,4 milliards de dollars.

La norme de topologie TIER de l’Uptime Institute est la norme de facto du secteur en matière de fiabilité et de résilience des datacenters. Elle garantit aux clients que les datacenters certifiés TIER fonctionneront de manière prévisible et définie dans une large gamme de conditions d’exploitation, y compris en cas de panne totale du réseau électrique. L’Uptime Institute a lancé son programme de révision de la conception TIER-Ready pour permettre aux fournisseurs de PFM de proposer des solutions capables d’atteindre les mêmes niveaux de fiabilité et de résilience que ceux déjà atteints dans des milliers de datacenters certifiés TIER dans le monde. Le programme TIER-Ready rationalise le processus d’obtention de la certification TCCF en réduisant le temps d’examen technique qui doit généralement être effectué pour chaque installation de centre de données spécifique. En tant que solution PFM TIER-Ready, le Vertiv SmartMod 80kW permet de gagner du temps et de réduire les coûts de révision de l’installation, ce qui peut être répercuté sur le consommateur.

Vertiv Infrastructure SmartMod est une gamme de produits préfabriqués modulaires clés-en-main (PFM), facilement configurables et entièrement autonomes, permettant d’augmenter rapidement la capacité des datacenters grâce à un déploiement qui nécessite moins de travail d’installation sur site par rapport à une installation traditionnelle. Cette approche « plug and play » offre non seulement l’avantage de réduire considérablement le temps de préparation avant la mise en service (seulement quelques jours contre plusieurs semaines ou mois), mais également de réduire le risque de dysfonctionnements, les composants étant pré-intégrés et pré-testés, avant d’arriver sur le site. Grâce à sa structure préfabriquée et intégrée, SmartMod limite en outre les modifications additionnelles sur site et les coûts potentiels associés.