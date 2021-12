Vertiv rejoint un consortium technologique pour piloter le développement de piles à combustible à faible teneur en carbone pour les data centers

décembre 2021 par Marc Jacob

Vertiv annonce que le Partenariat pour l’Hydrogène Propre va débloquer 2,5 millions d’euros pour financer un projet visant à développer des piles à combustible à faible teneur en carbone pour alimenter les data centers. On espère ainsi réduire jusqu’à 100 % les émissions de carbone liées aux activités. Le projet EcoEdge PrimePower (E2P2) est une initiative novatrice de proof-of-concept visant à développer et à démontrer que les piles à combustible à faible impact environnemental fournissent des solutions d’alimentation économiques et résilientes pour l’environnement des data centers.

Un consortium de sept entreprises - Equinix, InfraPrime, RI.SE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS et Vertiv - étudiera une intégration innovante de piles à combustible à oxyde solide avec une technologie d’alimentation sans interruption (ASI) et des batteries lithium-ion pour assurer une alimentation primaire résiliente et propre aux déploiements de data centers et autres infrastructures critiques. La mise en œuvre de piles à combustible à oxyde solide (SOFC) au gaz naturel en tant qu’application d’alimentation principale sera déterminante pour ouvrir la voie à l’utilisation d’hydrogène vert pour les applications de piles à combustible, tant pour les systèmes d’alimentation de secours que pour les systèmes d’alimentation principale.

Le projet E2P2 est le dernier en date d’une série d’initiatives menées par Vertiv dans le domaine du développement durable et, plus largement, dans le domaine environnemental, social et de gouvernance (ESG). Vertiv fait également partie de la Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) et de l’Association européenne des datacenters (EUDCA) et contribue au Climate Neutral Data Centre Pact dans le but d’atteindre l’objectif de la Commission européenne pour des datacenters climatiquement neutres d’ici 2030. Le projet E2P2 s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’entreprise pour privilégier et soutenir le développement de solutions d’alimentation propres, durables et renouvelables destinées à être appliquées dans l’ensemble du secteur des data centers.

Un avenir plus vert pour l’industrie

Les piles à combustible sont réputées pour être une solution d’alimentation plus propre et plus silencieuse, capable de réduire la charge sur les réseaux électriques urbains. Elles peuvent être déployées sur le site d’un data center et fonctionner au gaz naturel, au biogaz, au GPL ou à l’hydrogène vert, qui peut être transporté et distribué par les réseaux de gaz existants.

Le projet E2P2 marque une étape déterminante vers une réduction significative du carbone, tout en répondant aux exigences d’une alimentation électrique critique hautement résiliente pour les data centers. Au cœur de cette vision se trouve une approche orientée terrain qui intègre l’innovation et l’engagement des parties prenantes afin de maximiser l’acceptation et les possibilités d’adoption des piles à combustible stationnaires comme sources d’énergie primaires fiables, efficaces et décentralisées pour d’autres applications à l’échelle industrielle.

Le consortium espère développer une norme faisant autorité pour les applications des piles à combustible afin d’ouvrir la voie à la commercialisation de l’énergie des piles à combustible pour les data centers en Europe, démontrant ainsi le rôle potentiel de l’industrie dans la réalisation des objectifs de réduction du carbone de l’UE.

Principaux axes :

E2P2 est un projet commun d’Equinix, InfraPrime, RISE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS et Vertiv, partiellement financé par une subvention du Partenariat pour l’hydrogène propre, dans le cadre du programme Horizon 2020 de la Commission européenne.

Le consortium s’engagera auprès des organisations qui travaillent à l’élaboration des meilleures pratiques et normes européennes afin de faciliter la création de concepts de haut niveau et la définition des interfaces.

Les objectifs du projet E2P2 sont alignés sur ceux de la Commission européenne, qui souhaite accélérer rapidement l’application des piles à combustible pour répondre aux besoins des secteurs à forte consommation d’énergie tout en créant un réseau plus écologique. E2P2 vise à atteindre de multiples objectifs environnementaux, y compris la démonstration d’un proof-of-concept réel d’énergie à faible teneur en carbone, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui ne dépend pas de groupes électrogènes diesel et soutient l’économie croissante de l’hydrogène et des énergies renouvelables en Europe. Les unités qui en résulteront remplaceront l’alimentation électrique et les groupes électrogènes traditionnels, avec des redondances supplémentaires intégrées pour maintenir les normes de disponibilité.

Vertiv s’appuiera sur sa grande expérience des systèmes d’alimentation en courant alternatif ainsi que des solutions modulaires préfabriquées pour les data centers pour concevoir et développer un module d’alimentation intégré à pile à combustible, comprenant l’onduleur (ASI) Vertiv™ Liebert® EXL S1 et les batteries lithium-ion Vertiv™ HPL. Une collaboration étroite entre la division Vertiv™ AC Power basée en Italie et sa division Integrated Modular Solutions basée en Croatie sera déterminante pour concevoir un module tout-en-un de 100 kW comme proof-of-concept d’ici 2023, l’objectif final étant de développer un produit commercialement viable capable de soutenir plusieurs MW de charge critique et de faciliter un avenir plus vert pour les data centers du monde entier. En parallèle, Vertiv travaille également avec des clients mondiaux clés pour développer de nouveaux groupes électrogènes à base d’hydrogène qui contribueront à remplacer les groupes électrogènes diesel.