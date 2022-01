Vertiv rejoint le programme de partenariat RISE

janvier 2022 par Marc Jacob

Vertiv, annonce un nouveau partenariat avec l’institut de recherche suédois RISE, un institut de recherche et partenaire d’innovation de premier plan. Vertiv intègre le programme de partenariat pour les technologies de systèmes de data centers en tant que partenaire de niveau platine, rejoignant ainsi des partenaires fondateurs tels que Facebook, Ericsson, Vattenfall, ABB, LTU et la région de Norrbotten.

Les recherches sur les data centers de RISE sont basées à Luleå, en Suède. RISE appartient à l’État suédois et est soutenu par des fonds européens. En collaboration avec les universités, l’industrie et le secteur public, RISE effectue des recherches et des innovations industrielles, avec pour objectif principal de soutenir une croissance durable en renforçant la compétitivité et le renouvellement de l’industrie.

Grâce au partenariat avec RISE, Vertiv soutiendra spécifiquement l’Infrastructure and Cloud research & test Environment (ICE), qui est un centre de test de données donnant accès aux résultats d’études et à des experts, ainsi qu’aux publications et démonstrations de RISE et à l’implication dans de petites études de recherche et développement.

L’une des principales valeurs apportées aux partenaires de la collaboration est la mise à disposition d’un espace d’essai à grande échelle comprenant des modules de data centers, des caissons climatiques et thermiques, des souffleries, des bancs d’essai de refroidissement périphérique et liquide, ainsi que la possibilité de réaliser les simulations et les concepts jusqu’à la mise en œuvre de démonstrations et de tests pour la collecte et l’analyse des données.

Vertiv soutient également les multiples initiatives de récupération de chaleur de RISE, qui utilisent la chaleur rejetée par les data centers pour diverses applications, comme l’élevage de vers alimentaires et la culture verticale, le séchage de la biomasse ou les systèmes de chauffage urbain. La récente étude de faisabilité vise à atteindre une température de l’eau d’alimentation de 90 à 95 °C pour le chauffage urbain. Parmi les autres projets de recherche de Vertiv et de RISE figurent l’équilibrage des charges, l’évaluation du cycle de vie complet des data centers et de tous leurs composants, le machine learning par chiffrement homomorphe, les infrastructures numériques autonomes et les systèmes d’autoréparation, les piles à combustible, un compteur de carbone numérique pour les utilisateurs finaux, de nouvelles méthodes et systèmes de refroidissement favorisant la réutilisation de la chaleur et l’économie circulaire.

"Nous voulons nous rapprocher davantage des besoins industriels et un partenariat favorise le dialogue et la collaboration bilatérale directe. Ainsi, nous pouvons continuer à développer notre expertise en collaboration avec nos partenaires", déclare Tor Björn Minde, directeur du data center ICE chez RISE.

La coopération avec RISE est la dernière en date d’une série d’avancées réalisées par Vertiv dans le domaine de la durabilité et, plus largement, dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance (ESG). Vertiv fait partie de la Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) et de l’European Data Centre Association (EUDCA) et contribue au Climate Neutral Data Centre Pact dans le but d’atteindre l’objectif de la Commission européenne pour des data centers neutres sur le plan climatique d’ici 2030. Vertiv et RISE sont également membres du Consortium technologique E2P2, à la pointe du développement de piles à combustible à faible teneur en carbone pour alimenter les data centers.