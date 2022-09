Vertiv publie son premier rapport environnemental, sociétal et de gouvernance

septembre 2022 par Vertiv

Vertiv annonce la publication de son premier rapport ESG dédié à l’approche de Vertiv en matière d’efficacité énergétique et de gestion de l’eau, de diversité, d’équité et d’inclusion (DE&I), de santé et de sécurité des collaborateurs, ainsi que d’autres sujets relatifs à l’ESG. Le contenu présenté dans le rapport sert de référence sur laquelle l’organisation s’appuiera dans ses efforts futurs.

"Nous savons tous à quel point la connectivité est essentielle à notre vie quotidienne et à l’économie mondiale. L’appétit du monde pour les données ne cesse de croître, et nos solutions permettent aux systèmes de données de rester actifs et connectés. Par ailleurs, nous sommes conscients des impacts actuels et potentiels du changement climatique", a déclaré Rob Johnson, PDG de Vertiv. "Nous cherchons à répondre à la demande croissante d’infrastructures numériques critiques, tout en atténuant les impacts environnementaux de nos activités et de nos équipements. Par conséquent, nous innovons pour trouver des moyens plus efficaces de soutenir les infrastructures numériques critiques."

La Direction générale ESG de Vertiv, composée de dirigeants de toute l’entreprise, mène une évaluation des performances ESG à l’échelle de l’entreprise. Voici quelques-unes des activités et des résultats mis en évidence dans le rapport :

L’introduction de nouveaux produits et la mise à niveau des produits existants avec des fonctionnalités d’efficacité énergétique et d’économie d’eau, ainsi que d’autres produits prévus dans les mois et années à venir.

La mise en place de plusieurs partenariats industriels visant à améliorer le rendement et les émissions des datacenters, notamment le projet EcoEdge PrimePower (E2P2), la Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), l’Association européenne des datacenters (EUDCA) et le programme de partenariat RISE.

Un bilan des émissions de gaz à effet de serre de Vertiv (scope 1 et 2).

Développement de repères de performance et d’amélioration pour aider l’organisation à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans ses activités.

Une réduction de 12 % des accidents enregistrés d’une année sur l’autre, sur la base du taux total d’accidents déclarés (TRIR) de l’administration américaine de la santé et de la sécurité au travail.

L’introduction de programmes de formation pour favoriser l’orientation globale de l’organisation sur la diversité, l’équité et l’inclusion.

La nomination de plusieurs femmes à des fonctions de direction au sein de l’entreprise au cours des deux dernières années, notamment Sheryl Haislet, directrice de l’information, et Stephanie Gill, directrice des affaires juridiques.

"L’UE étant un leader mondial en matière d’objectifs et de réglementation de la durabilité, ce rapport est particulièrement pertinent pour Vertiv dans la région MEA, où il viendra renforcer la dynamique régionale et améliorer nos objectifs de croissance de la durabilité dans cette région", a déclaré Karsten Winther, président de Vertiv pour la région EMEA. "Nous devons suivre une double approche, pour nous aligner sur la demande croissante du secteur tout en veillant à ce que notre stratégie favorise les pratiques responsables."