Vertiv présente un nouveau tableau d’alimentation à distance et un système de distribution électrique qui simplifient et font évoluer les opérations au sein des datacenters

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Vertiv™ Liebert® RXA et Liebert® MBX offrent une distribution électrique flexible et sûre pour les sites Edge, datacenters de colocation et de taille moyenne

Vertiv annonce deux nouveaux systèmes de distribution électrique visant à simplifier la gestion et l’évolutivité des datacenters. Le tableau d’alimentation à distance, Liebert RXA (RPP), est une solution flexible et sûre pour les applications d’alimentation haute densité avec l’un des plus petits encombrements possibles sur ce type d’application tandis que le système de canalisation électrique Liebert® MBX permet une distribution aérienne fiable de l’alimentation dans les datacenters de toute taille, laissant l’espace au sol disponible pour les équipements. Les deux produits sont désormais disponibles dans la zone EMEA.

De nombreux datacenters utilisent des systèmes de distribution électrique spécialement conçus pour alimenter les baies serveurs. Cependant, les solutions sur mesure nécessitent des délais de livraison plus longs et ne sont pas pré-certifiées par les fabricants d’équipements d’origine (OEM), ce qui peut créer des difficultés lors de la maintenance.

Une alternative reconnue aux systèmes sur mesure, en particulier pour les applications à haute densité, est un RPP standardisé, tel que le nouveau Liebert RXA, peu encombrant, pouvant être placé de manière modulable dans les datacenters, les salles serveurs ou les armoires réseau. Préfabriqué et configuré, certifié et testé, le Liebert RXA fournit une distribution électrique prête à l’emploi une fois connecté aux circuits de dérivation, ce qui simplifie le démarrage de l’installation, l’expansion et la gestion globale des réseaux de datacenters plus importants. La solution offre des fonctionnalités flexibles et de multiples options de configuration pour répondre aux différents besoins des sites et à la croissance future, tout en optimisant l’espace au sol. En outre, cette nouvelle génération de RPP standardisés offre des capacités de surveillance intelligentes intégrées et, grâce à Vertiv™ Liebert® DPM, la surveillance intelligente de l’alimentation et le contrôle du système sont capables de réagir plus rapidement à tout déséquilibre de charge, augmentant ainsi la disponibilité des systèmes critiques et prévenant les problèmes qui pourraient nuire aux précieux équipements de serveurs et provoquer des pannes imprévues. Grâce à sa conception innovante, le Liebert RXA offre l’une des plus petites dimensions du secteur, tandis que les dispositifs intégrés de sécurité pour les doigts offrent une sécurité maximale lors des opérations d’entretien.

Quand la surface au sol n’est pas disponible, le système de canalisation Liebert® MBX représente une solution polyvalente pour fournir une distribution électrique fiable et évolutive dans un datacenter de toute taille, avec l’avantage de maximiser également le flux d’air de refroidissement. Ce système de plages de distribution modulaires haut de gamme, offre une variété de capacités et d’options de connexion qui permettent d’apporter des améliorations et des adaptations avec un minimum d’assistance extérieure, ce qui permet aux entreprises d’optimiser et d’adapter de manière rentable l’infrastructure de distribution d’énergie au fil du temps. Les boîtiers de dérivation remplaçables à chaud et les jeux de barre adaptables maximisent la flexibilité et la disponibilité, avec une alimentation continue des charges critiques, même pendant les mises à niveau et lors de changements de configuration. Le châssis léger et robuste en aluminium est certifié IP2X et conforme à la norme IEC 61439-2, avec des fonctionnalités intégrées de sécurité pour les doigts et une conception pour garantir une sécurité maximale lors de la maintenance.

Liebert RXA et Liebert MBX viennent s’ajouter au large portefeuille de distribution électrique de Vertiv qui comprend des bandeaux de prises (PDU) installés dans les salles et des PDUs rackables Geist™.