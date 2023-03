Vertiv présente un nouveau mur de refroidissement à eau glacée

mars 2023 par Marc Jacob

La rationalisation de la conception de datacenters avec des sols sans faux plancher permet de construire de nouveaux espaces de manière plus efficace et plus rentable, mais engendre également de nouveaux défis en matière de refroidissement. Le CWA de Liebert a été conçu pour assurer une distribution uniforme de l’air sur la plus grande surface qu’offre un plancher surélevé, tout en laissant plus d’espace pour l’installation de racks et la densité informatique. Développée aux États-Unis, le thermal wall à eau glacée Liebert CWA est disponible dans les puissances 250kW, 350kW et 500kW en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), ainsi que sur le continent américain.

La technologie Liebert CWA utilise des régulations intégrées de pointe pour faciliter une meilleure gestion des flux d’air et fournir une solution efficace pour les infrastructures confrontées aux défis des applications informatiques modernes. Le Liebert CWA peut également être intégré au système d’eau glacée du datacenter pour améliorer les conditions de fonctionnement de l’ensemble du réseau de refroidissement. De plus, le Liebert CWA est installé à l’extérieur de l’espace informatique afin d’offrir plus d’espace au sol dans les datacenters, faciliter l’accès pour les équipes de maintenance et également augmenter la sécurité de l’espace informatique lui-même.

Les systèmes de refroidissement d’air ont été utilisés par le passé pour refroidir les datacenters à plancher surélevé mais le marché offre désormais la possibilité de proposer des solutions de refroidissement plus innovantes pour les datacenters ne disposant pas de faux plancher. Avec le Liebert CWA de Vertiv, les clients de Vertiv disposent d’un mur de refroidissement standardisé, spécialement conçu pour les datacenters, ce qui réduit les coûts d’installation d’une solution sur-mesure. L’agencement du produit est conçu pour maximiser la densité de refroidissement et répondre aux exigences de continuité du refroidissement définies par les autorités de certification les plus fiables et les pus reconnues en matière de conception et d’exploitation de datacenters.

Vertiv a développé le Liebert CWA en étroite collaboration avec les opérateurs de datacenters les plus expérimentés. Les datacenters présentant une multitude d’agencements et de configurations d’équipements, Vertiv a défini une feuille de route stratégique afin d’améliorer les solutions de refroidissement standardisées pour les applications sans faux plancher. Vertiv propose également des services de conseil et d’expertise en matière de conception afin de créer la solution adaptée aux besoins spécifiques des datacenters de ses clients en matière d’espace pour leurs salles informatiques.