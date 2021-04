Vertiv ouvre une nouvelle usine en Croatie pour répondre à la demande accrue de solutions modulaires intégrées

avril 2021 par Marc Jacob

Vertiv annonce l’ouverture d’une nouvelle usine à Rugvica, en Croatie, pour soutenir son activité de solutions modulaires intégrées (IMS) dans la région EMEA. Comparé à l’usine existante, le nouveau site offre 130% d’espace intérieur et 60% d’espace extérieur en plus et peut facilement être agrandi pour tirer pleinement parti de la croissance rapide du marché des datacenters préfabriqués modulaires (PFM). L’usine abrite également un certain nombre d’innovations pour la construction de modules PFM et de solutions de refroidissement comme des unités de traitement d’air.

L’année dernière, Vertiv a été classé par Omdia comme l’un des principaux fournisseurs sur le marché des datacenters modulaires préfabriqués, avec la deuxième plus grande part de marché au niveau mondial. Selon l’étude, la capacité d’évoluer en toute confiance est le moteur d’une croissance significative de l’adoption de ce type de solutions partout dans le monde. Omdia a attribué cette forte croissance à des facteurs tels que l’évolutivité, les bénéfices de la fabrication et de l’intégration hors site, et la vitesse de déploiement.

Les datacenters préfabriqués modulaires se présentent sous de multiples formes, avec divers cas d’utilisation, notamment des conceptions spécifiques à l’informatique et aux sites et des modules "tout-en-un" avec l’infrastructure informatique, le système d’alimentation et de refroidissement intégré, couramment utilisé dans les secteurs de l’éducation, de l’industrie et de la santé, ainsi que dans les environnements isolés et complexes. L’approche "plug and play" a pour avantage non seulement de réduire le temps de démarrage et de mise en service à seulement quelques jours au lieu de semaines ou de mois, mais aussi de réduire le risque de problèmes de qualité, car les composants sont pré-intégrés et pré-testés hors site.

Les modèles des datacenters préfabriqués modulaires de Vertiv couvrent une gamme d’offres très variée pour répondre aux besoins spécifiques des clients : Vertiv™ SmartMod™, une gamme de PFM entièrement autonome, facilement configurable et prête à livrer, pour un déploiement rapide, et le Vertiv™ Power Module, une infrastructure critique efficace, à haute densité énergétique qui peut être rapidement déployée en tant qu’unité autonome. Vertiv propose également des solutions PFM entièrement personnalisées, qui incluent la conception, la gestion de projet et l’intégration de système.