Vertiv nomme Wojtek Piorko en tant que directeur général pour l’Afrique

mai 2023 par Marc Jacob

En qualité de directeur général de Vertiv Africa, Wojtek Piorko aura pour mission de favoriser la croissance des affaires et l’expansion sur le marché, en atteignant les objectifs de ventes et de rentabilité. Il sera responsable de la gestion, de la coordination et de l’optimisation de l’activité commerciale dans la région, en veillant à l’équilibre du portefeuille afin d’améliorer la satisfaction des clients en Afrique. Par ailleurs, il collaborera avec les différents responsables locaux pour mettre en œuvre la stratégie de développement commercial.

Le rôle de Wojtek Piorko consistera également à assurer le leadership de toutes les équipes opérationnelles et fonctionnelles dans la région, y compris les équipes commerciales, les services, les opérations, les solutions techniques, ainsi que les équipes de finances, de ressources humaines, d’informatique, de juridique et de marketing. Son objectif sera de créer une équipe africaine cohérente et de concrétiser les ambitions de Vertiv dans la région.

Wojtek a commencé sa carrière chez Vertiv en 2001 en tant que responsable commercial pour la Pologne et les pays baltes, l’Ukraine et la Biélorussie. Il a poursuivi ses études à l’Université technique de Varsovie, dans la faculté de mécanique, de robotique et d’ingénierie aéronautique. Aujourd’hui, il compte plus de 25 ans d’expérience technique et de gestion, travaillant dans différents secteurs, des télécommunications en passant par l’informatique.