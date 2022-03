Vertiv nomme Giordano Albertazzi président de la région Amériques

mars 2022 par Marc Jacob

Vertiv annonce la nomination de Giordano Albertazzi au poste de président de la région Amériques. Albertazzi a dernièrement occupé le poste de président Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), un rôle qui sera désormais confié à Karsten Winther, actuellement vice-président des ventes dans la région EMEA. En tant que président de la région Amériques, M. Albertazzi sera responsable des opérations commerciales de cette région, et mettra à profit son expérience et ses réussites dans la région EMEA pour améliorer les performances stratégiques et financières de la région Amériques.

Albertazzi a rejoint Vertiv il y a 24 ans, et a dirigé l’entreprise dans la région EMEA pendant les six dernières années. En 2021, la région EMEA a enregistré une croissance organique des ventes de plus de 18 % et a amélioré la marge opérationnelle ajustée de plus de 700 points de base.

Albertazzi et Winther ont travaillé ensemble pendant quatre ans, en obtenant des bénéfices significatifs tout en construisant une culture de performance basée sur la responsabilité et l’agilité. Dans son nouveau poste, les remarquables qualités de leadership de Winther lui permettront de maintenir les excellents résultats obtenus dans la région EMEA.

Avec cette annonce, Albertazzi remplace John Hewitt, qui quitte Vertiv pour poursuivre d’autres opportunités.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite aux récentes nominations par la société de Li Ning au poste de président de la Grande Chine et d’Edward Cui au poste de président de l’Asie du Nord.