Vertiv finalise l’acquisition d’E&I Engineering Group

novembre 2021 par Marc Jacob

" Nous sommes heureux d’accueillir officiellement l’équipe d’E&I au sein de Vertiv ", a déclaré Rob Johnson, CEO de Vertiv. " Au cours de ce processus, nous avons rapidement fait le constat que l’équipe d’E&I est riche en talents et forte en compétences. Cette association est un exemple tangible de deux entreprises qui s’unissent pour renforcer considérablement leur potentiel collectif de création de valeur pour les clients, les employés et les actionnaires."

Philip O’Doherty, fondateur d’E&I, qui restera chez Vertiv, a déclaré : " Ceci est une formidable opportunité pour les clients et les employés d’E&I. Lorsque nous avons fondé E&I il y a 35 ans, associer deux entreprises très complémentaires et performantes pour créer une organisation mondiale réputée et axée sur les résultats, capable de fournir des infrastructures numériques critiques et des solutions de continuité dans le monde entier, ne semblait pas possible. Mais aujourd’hui, en réunissant officiellement Vertiv et E&I, c’est devenu une réalité."