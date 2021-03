Vertiv et Green Mountain optimisent l’efficacité et la durabilité du datacenter

mars 2021 par Marc Jacob

Vertiv, et le fournisseur norvégien de services de colocation Green Mountain ont déployé des technologies Edge pour optimiser l’efficacité et la durabilité du datacenter.

Installé dans une ancienne base de l’OTAN creusée dans une montagne, le datacenter DC1-Stavanger fonctionne avec de l’énergie hydroélectrique 100% renouvelable et est refroidi par l’eau du Fjord, qui maintient une température constante de 8°C toute l’année. Cet emplacement unique offre un grand avantage pour exploiter les sources d’énergie renouvelables et minimiser les équipements de refroidissement pour un fonctionnement proche de zéro CO2. Cependant, comme tous les datacenters, il a besoin d’onduleurs (ASI) et de systèmes de refroidissement pour maintenir un temps de fonctionnement optimal.

Après des consultations approfondies, les dirigeants de Green Mountain ont visité les Centres d’Expérience Client de Vertiv en Italie pour assister à la mise en œuvre des technologies Vertiv et tester leurs performances dans des conditions optimales. En conséquence, Green Mountain a choisi les Vertiv™ Liebert® PCW , unités périphériques à eau glacée à haut rendement, pour une puissance frigorifique totale installée de 5 MW. Liebert PCW offre des normes d’efficacité élevées grâce à l’association des dernières technologies et à une conception interne qui optimise l’aérodynamisme de tous les composants internes. Vertiv a également été choisi comme fournisseur d’onduleurs pour un autre projet déployé en parallèle, fournissant plusieurs onduleurs Liebert® EXL S1 avec des batteries lithium-ion, une alternative à plus longue durée de vie que les systèmes de batterie VRLA traditionnels.

Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) [1], [2], [3], les datacenters jouent un rôle central en étant à l’épicentre de l’innovation technologique, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l’économie des données favorisée par la numérisation. Les opérateurs de datacenters comme Green Mountain peuvent servir de modèle pour accélérer la transition vers l’énergie durable et ouvrir la voie à d’autres secteurs gourmands en énergie.