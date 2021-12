Vertiv équipe le nouveau laboratoire de recherche mondial d’Orange destiné à réduire l’empreinte énergétique du groupe

décembre 2021 par Marc Jacob

Dans le cadre de son plan stratégique "Engage 2025" qui détaille les objectifs de développement de l’opérateur pour les 5 prochaines années, notamment sur les questions environnementales, le groupe Orange a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone pour 2040. Pour y parvenir, Orange prévoit de réduire ses émissions de carbone de 30 % et de s’appuyer sur les énergies renouvelables qui devraient représenter 50% de son mix énergétique total pour 2025.

Pour ce faire, Dominique Bodéré, manager de projets d’innovation pour l’amélioration de l’efficacité énergétique chez Orange, et son équipe de direction ont lancé un programme innovant appelé Padus Lab.

Pour Orange, le concept du Padus Lab innove dans plusieurs domaines. Tout d’abord, l’installation elle-même est un centre de données préfabriqué, construit, conçu et testé par Vertiv, à Zagreb, en Croatie, puis transporté à Lannion, en France. Cette région de France, connue sous le nom de "vallée du Trégor" est un centre de l’industrie des télécommunications, et c’est à Lannion que se déroulent les travaux de recherche et de développement d’Orange en matière d’efficacité énergétique.

" En réponse à notre cahier des charges, Vertiv a décroché la meilleure note parmi les fournisseurs IT mondiaux que nous avons évalués, en excellant en matière de technologie, des performances et de valeur ", a expliqué D. Bodéré. Padus Lab abrite les échangeurs thermiques Vertiv™ Liebert® DCD qui assurent le refroidissement intégré dans la porte arrière des racks, une station Vertiv™ NetSure™ 400V HVDC avec des batteries lithium-ion pour le stockage d’énergie, des racks serveurs Vertiv™ Knurr DCM™, l’unité de refroidissement périphérique à eau glacée Vertiv™ Liebert® PCW, un groupe de production d’eau glacée freecooling Vertiv™ Liebert® HPC-S et une unité de climatisation murale Vertiv™ Liebert® HPW.

La nature "plug and play" des modules préfabriqués permet d’accélérer considérablement les phases de construction, d’installation et d’entretien.