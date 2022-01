Vertiv devient membre d’Eurovent

janvier 2022 par Marc Jacob

Vertiv annonce être devenu membre d’Eurovent, l’association européenne de fabricants d’équipement de conditionnement d’air et de réfrigération, chauffage et ventilation industrielle et traitement d’air.

Vertiv résout les principaux défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les datacenters, les réseaux de communication et les sites industriels et commerciaux grâce à un portefeuille de solutions et de services d’alimentation, de refroidissement et d’infrastructure informatique qui s’étend du cloud à la périphérie du réseau. L’entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions de refroidissement à haut rendement pour les espaces critiques, y compris les solutions de refroidissement commerciales et industrielles de traitement de l’air sur mesure, les unités DX en toiture refroidies par air et par évaporation, le refroidissement indirect et direct par évaporation.