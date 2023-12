Vertiv collabore avec Intel sur une solution de refroidissement liquide pour la plateforme d’accélération Intel® Gaudi®3 AI Accelerator

décembre 2023 par Marc Jacob

Vertiv annonce sa collaboration avec Intel pour fournir une solution de refroidissement liquide qui prendra en charge le nouvel accélérateur d’IA révolutionnaire d’Intel, Gaudi3, dont le lancement est prévu en 2024. Les applications d’IA et de calcul haute performance émettent de plus grandes quantités de chaleur, et les organisations se tournent de plus en plus vers les solutions de refroidissement liquide pour des options de refroidissement plus efficaces et plus écologiques.