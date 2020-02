Vertiv agrandit son Customer Experience Centre

février 2020 par Marc Jacob

Vertiv annonce son projet d’extension, à Bologne, en Italie, de son Customer Experience Center ultra moderne, dédié aux onduleurs. Le plan de construction comprendra une nouvelle infrastructure électrique de 4 MVA pour renforcer les capacités d’essai, la flexibilité et l’efficacité. Cette amélioration permettra de répondre à l’évolution vers des centres de données et des installations industrielles plus grands, ainsi qu’à la demande croissante des clients pour des pré-tests en usine afin d’accélérer les déploiements sur site.

En tant que fournisseur leader d’équipements, de logiciels, d’analyses et de services continus pour les datacenters, Vertiv compte parmi ses clients 70% des entreprises du Fortune 500. Le Customer Experience Center offre à ces entreprises une place au premier rang pour vérifier le travail réalisé pour la protection de leur infrastructure de données critiques et leur permet ainsi d’assister aux tests dans diverses conditions de fonctionnement.

Les améliorations prévues au sein du Customer Experience Center feront plus que doubler la capacité de test actuellement disponible pour les onduleurs de forte puissance (ASI), offrant jusqu’à 7,5 MVA de puissance et la possibilité d’accueillir six sessions simultanées. Le centre est déjà en mesure d’effectuer des tests de capacité en toute sécurité en utilisant des charges régénératives avec un principe de boucle électrique, pour éviter le gaspillage d’énergie inutile et réutiliser environ 96% de l’énergie. Des tests plus efficaces et plus approfondis, incluant notamment des tests dynamiques sur batteries, un simulateur évolué en courant continu permettant de reproduire n’importe quel type de configuration de batterie et la possibilité de tester des systèmes 480V sont également des avantages essentiels de l’extension prévue. Ces améliorations permettront de créer une installation complète de test d’onduleurs où les clients du monde entier pourront apprécier les solutions technologiques de pointe et les dernières innovations et vérifier les performances des systèmes Vertiv en simulant les conditions réelles de fonctionnement.

Le projet d’investissement intervient six ans après l’ouverture du centre d’expérience client. Lorsque le centre a ouvert ses portes, il était le seul en Europe à avoir été spécialement construit pour tester l’infrastructure des datacenters, ce qui permettait aux clients d’assister à des démonstrations de préinstallation couvrant la performance technique, l’interopérabilité et l’efficacité énergétique des onduleurs Vertiv en conditions réelles. À ce jour, le site permet aux clients et aux prospects de Vertiv de faire l’expérience directe d’une grande variété de technologies, grâce à la collaboration étroite des ingénieurs et des experts en R&D.