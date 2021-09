Versa Networks lance des produits WAN Edge 5G natifs

septembre 2021 par Marc Jacob

Versa Networks annonce le lancement des premiers produits 5G natifs du marché à destination de la périphérie WAN, avec intégration complète du SASE et services SASE à la périphérie du réseau. Grâce à la prise en charge native des fonctions 5G privées, Versa facilite le déploiement et met à la disposition des entreprises des services de pointe, comme la qualité de service (QoS), la segmentation du réseau et le SASE, qui répondent aux exigences les plus strictes en matière de conformité et de confidentialité pour une architecture réseau 5G optimale.

La connectivité 5G est essentielle pour de nombreuses entreprises en raison de ses performances élevées, de son faible temps de latence et de son très haut débit. Dans l’environnement de travail à distance actuel, fournir aux employés des performances et une connectivité optimales est devenu une nécessité. Cependant, la 5G exige la mise en place d’importantes mesures de sécurité pour protéger les composants réseau virtualisés et distribués à la périphérie, ce qui accroît sensiblement la complexité des réseaux d’entreprise et mobiles.

Versa propose la 5G en mode natif via des appliances matérielles SASE offrant des débits 5G supérieurs, avec à la clé une meilleure expérience applicative et une capacité accrue pour les environnements à haute densité. Les appliances 5G sont optimisées pour une expérience utilisateur fluide, la prise en charge d’un plus grand nombre d’utilisateurs et d’appareils, et une couverture plus fiable. Ces appliances SASE 5G natives assurent une sécurité contextuelle extrêmement granulaire pour les réseaux 5G hautement distribués, notamment des fonctions de sécurité complètes, la corrélation en temps réel des menaces, l’optimisation du trafic des applications en fonction du réseau et des capacités de découpage du réseau. Avec Versa, les partenaires peuvent tirer parti de ces appliances 5G natives pour proposer des services gérés garantissant aux clients la vitesse et le niveau de sécurité hors pair qu’ils attendent.

Totalement inédites, les appliances de sécurité 5G renforcées et Cloud natives de Versa protègent les entreprises contre les exploits zero day, les attaques par déni de service distribué (DDOS), l’exploitation de vulnérabilités, les malwares, les attaques par ransomware et autres menaces. Avec ses services SASE, cette technologie renforcée essentielle aide les entreprises à optimiser la connectivité et la sécurité dans le paysage moderne des menaces. Les appliances 5G intégrées de Versa proposent des services SASE basés sur le Cloud, parmi lesquels des passerelles Web sécurisées (SWG), des pare-feu de nouvelle génération (NGFW), la gestion unifiée des menaces (UTM) et le SD WAN, au sein d’une architecture à passage unique. Cet équipement unique, avec SD WAN sécurisé, 5G et sécurité intégrés, réduit la prolifération du matériel et les surfaces d’attaque en réunissant trois appareils en un.

Les appliances WAN Edge 5G natives de Versa prennent en charge la technologie LTE privée, les solutions 5G privées et les réseaux des premiers intervenants, pour une plus grande flexibilité de déploiement. Les appliances 5G de Versa offrent des fonctions natives de gestion des VNF, dont l’hébergement d’éléments de cœur de réseau 5G privé sous forme de VNF, ce qui évite le déploiement de matériel distinct. Versa propose en outre une segmentation inégalée du trafic réseau et de contrôle, de même qu’un modèle multi-tenant, afin de sécuriser la connectivité des prestataires de services et des entreprises.