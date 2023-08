Versa Networks dévoile les améliorations de VersaAITM

août 2023 par Marc Jacob

Versa Networks dévoile les améliorations de VersaAITM. Celles-ci comprennent de nouvelles capacités d’IA générative intégrées pour identifier les comportements malveillants en temps réel, des outils d’IA générative sécurisés et améliorer l’excellence opérationnelle en matière de réseau et de sécurité. Ces capacités sont alimentées par un ensemble partagé de moteurs d’IA/ML finement ajustés, intégrés nativement dans la plateforme Versa Unified SASE et utilisés à travers son portefeuille de produits.

La nécessité de l’IA dans la sécurité et les réseaux

Dans l’environnement professionnel actuel, les réseaux et la sécurité sont indispensables et intrinsèquement liés, mais l’infrastructure permettant de fournir ces services a gagné en complexité et en risque en raison de l’essor du cloud public, des applications SaaS et de la nécessité d’intégrer des produits ponctuels.

Les équipes chargées de la sécurité et des réseaux sont confrontées à un barrage constant de menaces et de pannes. Ces événements sont extrêmement coûteux - le coût d’une violation est supérieur à 4 millions de dollars, le coût d’une panne de réseau peut atteindre 300 000 dollars par heure, et le coût pour la marque est incommensurable. Les RSSI, les DSI et leurs équipes, en sous-effectif, se battent pour relever ces défis alors qu’ils sont submergés par des volumes massifs de données télémétriques provenant de produits ponctuels, des budgets limités et des processus hérités qui ne peuvent pas évoluer - ce qui nécessite l’intervention de l’IA pour uniformiser les règles du jeu.

Dans ce contexte, VersaAITM a fourni un ensemble de capacités avancées pour simplifier la gestion et la surveillance de réseaux complexes tout en sécurisant l’infrastructure. Avec VersaAITM, les clients accèdent à un ensemble complet de protection contre les menaces, de protection des données et de capacités opérationnelles dans l’ensemble du portefeuille de produits Versa. L’intégration de ces technologies d’IA avancées dans la plateforme SASE unifiée de Versa a révolutionné la sécurité et la mise en réseau, et offre une protection inégalée et une innovation opérationnelle pour les clients de Versa.

Les données de télémétrie sont la clé du succès de l’IA

La plateforme SASE unifiée de Versa intègre un ensemble de données panoramiques provenant de l’ensemble de l’infrastructure - de la périphérie du réseau étendu, du nuage, du campus, des emplacements distants, des utilisateurs et des appareils - dans un lac de données unifié. VersaAITM puise dans ces données pour extraire des informations AI/ML qui sont appliquées de manière transparente dans la suite de produits Versa.

Nouveautés de VersaAITM

VersaAITM présente plusieurs nouvelles capacités passionnantes qui soutiennent les cas d’utilisation avancés en matière de sécurité et de réseautage :

VersaAITM pour la sécurité

Construites sur les modules UEBA et AIOps actuels qui identifient les menaces et les comportements anormaux tout en fournissant des informations exploitables pour une remédiation accélérée, les nouvelles capacités comprennent :

Détection de logiciels malveillants améliorée par l’IA/ML pour une protection avancée contre les menaces : Cette nouvelle fonctionnalité déploie l’IA/ML en plusieurs étapes pour le prétraitement en temps réel des fichiers et des extraits de code afin d’identifier les logiciels malveillants. Chez les premiers utilisateurs, cette technique s’est déjà révélée efficace pour éliminer les attaques de type "zero-day" couvrant 90 % des types de fichiers courants, tout en réduisant de 75 % la charge sur les bacs à sable.

Micro segmentation adaptative pilotée par l’IA : Les organisations peuvent désormais appliquer des contrôles d’accès conditionnels Zero Trust sur mesure pour les utilisateurs, les appareils IT/OT et les ressources. Elles peuvent évaluer en permanence le comportement des utilisateurs à l’aide de l’analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) basé sur l’IA/ML et la posture des appareils tout en isolant les menaces potentielles dans des microsegments en temps réel. Les menaces potentielles sont identifiées au plus près de l’hôte, ce qui limite le rayon d’action d’une éventuelle attaque à l’intérieur du périmètre de l’entreprise.

Sécurité générative de l’IA : Cette fonctionnalité offre des contrôles granulaires basés sur des politiques pour les outils d’IA générative (par exemple, ChatGPT) afin d’aider les entreprises à se protéger contre les accès et les actions non autorisés.

DLP assisté par l’IA (accès limité) : Cette fonction améliore la DLP par reconnaissance de formes grâce à une analyse contextuelle effectuée par des LLM perfectionnés afin d’identifier les données sensibles. Les entreprises sont ainsi protégées contre les fuites d’informations propriétaires, y compris le code source et les informations personnelles identifiables dans les fenêtres d’invite, les documents et les images.

VersaAITM pour la mise en réseau

Construit sur Verbo, un chatbot basé sur le NLP, et VANI, un noyau d’apprentissage machine spécialisé pour détecter et prédire les anomalies, VersaAI for Networking offre des fonctionnalités assistées par l’IA qui ont automatisé le dépannage, optimisé les opérations, réduit les temps d’arrêt du réseau et amélioré la prévisibilité. Les nouvelles fonctionnalités comprennent :

VersaGPT : Facilite les opérations quotidiennes grâce à un accès génératif alimenté par l’IA à la documentation et à la base de connaissances de Versa. Cela améliore la productivité de l’entreprise grâce à une expérience guidée et à l’accès aux guides pratiques, aux informations de configuration, aux recommandations et aux sources à partir desquelles l’information est dérivée.

Pilotage prédictif du trafic éclairé par l’IA : Grâce à cette amélioration du moteur de réseau prédictif de VANI, les équipes chargées de la sécurité et du réseau peuvent ajuster de manière préventive les chemins de trafic en temps réel afin d’éviter les problèmes de dégradation ou d’accessibilité, et de maintenir de manière transparente les accords de niveau de service pour les applications et le réseau. Cela réduit le besoin d’outils d’expérience numérique coûteux qui sont nécessaires avec d’autres solutions concurrentes.