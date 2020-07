Verizon s’associe à Digital Catapult pour créer un programme d’accélérateur 5G

juillet 2020 par Marc Jacob

Verizon s’est associé à Digital Catapult, centre d’innovation technologique numérique de pointe britannique, pour lancer un programme d’accélération immersif destiné à développer des solutions 5G innovantes pour les entreprises. Le programme permettra à un nombre limité de marques et de distributeurs partenaires de travailler directement avec les start-ups et les innovateurs technologiques afin de développer des solutions 5G capables de répondre à leurs besoins opérationnels concrets. Ils bénéficieront des capacités 5G et des solutions "Edge Computing" de Verizon disponibles au sein du 5G Lab et du studio de production de Verizon situés en plein cœur de Londres, pour concevoir des prototypes durant sept mois.

Le 5G Lab et le studio de production de Verizon de Londres, premier centre 5G de l’entreprise hors des États-Unis, a été inauguré en février 2020. Le laboratoire de Londres offre un environnement 5G Verizon dynamique grâce auquel les entreprises peuvent développer et tester leurs applications et leurs expériences 5G afin d’explorer toutes les possibilités offertes par la technologie réseau 5G. De nombreux cas d’utilisation démontrant à quel point la vitesse très élevée, l’énorme bande passante et la latence ultra-faible de la 5G peuvent transformer les différents secteurs d’activités sont déjà présentés par le laboratoire. Vous y trouverez notamment une expérience augmentée dans les secteurs du Retail, des expériences et des évènements virtuels, un rayonnage de distribution intelligent, une gestion des actifs intelligente ainsi qu’un lieu de travail repensé en réalité augmentée.

De surcroît, le studio de production Verizon RYOT offre aux sociétés innovantes la possibilité de produire des contenus 3D de haute qualité comprenant des expériences de réalité virtuelle et augmentée telles que des évènements virtuels à l’aide des fonctionnalités de pointe du RYOT, parmi lesquels la capture volumétrique, la capture de mouvement et la diffusion en réalité augmentée à partir des installations londoniennes.

Digital Catapult aide les entreprises de toutes tailles à découvrir de nouvelles méthodes permettant de résoudre les difficultés des différents secteurs de l’industrie, d’améliorer la productivité et de s’ouvrir à de nouveaux marchés. La société conçoit et fournit des programmes d’innovation spécialisés fondés sur les technologies numériques, notamment la 5G, l’IA et l’immersion, afin de renforcer le leadership et la croissance économique du Royaume-Uni. Digital Catapult offrira aux partenaires de la distribution participant à cet accélérateur, la possibilité de rencontrer les leaders de la communauté britanniques de l’innovation et des start-ups.