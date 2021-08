Verizon renforce ses capacités d’automatisation à l’international en collaboration avec Equinix

août 2021 par Marc Jacob

Verizon Business renforce sa solution SDI (Software-Defined Interconnect), qui permet aux clients des grandes entreprises et du secteur public de connecter leurs services de réseau privé MPLS et Ethernet à des centaines de fournisseurs Cloud, d’infrastructure et de services grâce à une connectivité automatisée disponible le jour même. Aux côtés d’Equinix, leader mondial des infrastructures digitalesTM, les deux sociétés ont perçu l’évolution des demandes du marché et se sont efforcées de développer cette solution afin de répondre aux exigences internationales en constante mutation. Les clients peuvent désormais bénéficier d’une activation rapide des services réseau, de coûts d’accès réduits ainsi que d’une meilleure flexibilité réseau. La solution SDI est proposée dans le cadre de la stratégie NaaS (Network-as-a-Service) de Verizon Business.

« Les entreprises recherchent des méthodes de travail permettant de travailler de manière plus flexible depuis n’importe où et à partir de n’importe quel périphérique. Afin de tirer parti des nouvelles solutions basées sur la 5G, les analyses de données en temps réel, l’IA, la sécurité avancée et la RA/RV, elles doivent disposer d’une plateforme flexible, programmable, évolutive et fiable, capable de fournir les services réseau de manière bien plus résiliente et axée sur le Cloud que les infrastructures réseau conventionnelles », explique Massimo Peselli, vice-président senior de Verizon Business Global Enterprise. « Equinix est un partenaire stratégique de confiance qui contribue à concrétiser notre approche Network-as-a-Service en termes de services gérés, et ce développement de SDI offre à nos clients la flexibilité nécessaire pour répondre à leur besoin dans le cadre de leur migration vers le Cloud. »

Depuis le lancement de SDI en 2019, Verizon et Equinix ont œuvré afin de renforcer la capacité de Verizon à gérer l’évolution drastique des parcours de transformation digitale des entreprises et du secteur public liée à la pandémie. Incluant à l’origine le provisionnement dans la journée d’une IP privée aux environnements de colocalisation d’Equinix, le service est désormais compatible avec les WAN Ethernet E-Line et E-LAN. Verizon et Equinix ont massivement investi dans les services agiles et la conquête de nouveaux marchés. Les clients peuvent ainsi tirer profit du réseau haut débit (jusqu’à 10 Gbps) de Verizon conjointement à Equinix Fabric de manière à développer et renforcer la connectivité globale des client MPLS et Ethernet de Verizon. La bande passante évolutive et le provisionnement automatisé constituent un composant fondamental des capacités NaaS de Verizon déployées chez Equinix.

« Dans le cadre de leur transformation digitale, les grandes entreprises et le secteur public nécessitent des solutions de prestation réseau homogènes à l’échelle mondiale, conformes aux normes du secteur et fournies sous forme « as-a-Service » afin de générer un avantage numérique », affirme Bill Long, vice-président senior de la direction des produits cœur de réseau d’Equinix. Afin de répondre à ces besoins, Verizon et Equinix proposent sur le marché depuis deux ans une solution d’interconnexion définis par logiciel permettant aux clients d’interconnecter leurs infrastructures de base, et ce nouveau cycle d’évolution intègre les fonctionnalités de nouvelle génération exigées par nos clients. En renforçant les capacités globales d’automatisation et de connectivité de la solution Verizon SDI, les clients peuvent désormais tirer parti du service d’interconnexion Equinix Fabric et du Network-as-a-Service Verizon afin de connecter de manière privée et sécurisée leurs écosystèmes de chaîne d’approvisionnement numérique, notamment les réseaux filaires, 5G sans fil et Cloud publics.

« De nombreuses entreprises implémentent des changements majeurs en matière de connexion et d’interaction entre leurs centres de données, leurs réseaux ainsi que les services Cloud et d’hébergement. Le renforcement des capacités de la solution Verizon SDI illustre parfaitement comment les réseaux peuvent s’adapter au rythme de développement et de migration des applications par les entreprises », indique Brian Washburn, directeur de recherche d’Omdia.

Verizon a récemment obtenu remporté le prix 2020 Equinix Social Impact and Trailblazer Awards. Pour en savoir plus sur SDI et les autres solutions, rendez-vous sur la page d’accueil de Verizon Equinix. Pour de plus amples informations sur la stratégie Network-as-a-Service de Verizon Business, rendez-vous sur la page d’accueil NaaS.