Verizon Business supervisera la nouvelle génération d’infrastructures de réseau global pour Bayer

septembre 2020 par Marc Jacob

Bayer a choisi Verizon Business pour construire une infrastructure de réseau global de nouvelle génération afin de soutenir ses activités à l’échelle internationale. Verizon Business aura pour mission d’améliorer les capacités de réseau de Bayer pour permettre une gestion plus facile et plus rentable, et de déployer des technologies de réseau de nouvelle génération, notamment des réseaux définis par logiciel, pour continuer à améliorer la résilience, la flexibilité et l’évolutivité.

Historiquement, l’équipe interne de Bayer s’est toujours occupé de ses installations informatiques mondiales avec le soutien de différentes sociétés technologiques, dont Verizon. Bayer continuant à évoluer selon un modèle numérique basé sur le cloud, l’entreprise a décidé d’externaliser la gestion de la majorité de son environnement réseau mondial et de s’en remettre à un fournisseur de services unique. L’objectif était de libérer ses propres ressources pour se concentrer sur ses activités commerciales principales dans les domaines de la phytologie, de la pharmacie et de la santé grand public, tout en continuant à développer une plateforme réseau sécurisée, stable mais flexible, afin d’améliorer la connectivité et la collaboration dans le monde entier, et de soutenir l’évolution continue du commerce numérique.

Verizon Business devra gérer des services de réseau sur plus de 700 sites dans 91 pays. Ces services comprennent la gestion d’un réseau IP privé mondial, la gestion d’un réseau logiciel étendu, ainsi que des services professionnels d’assistance et de gouvernance. Verizon Business a été choisie pour son expertise et son expérience, sa position de leader au niveau mondial comme fournisseur de réseaux et l’efficacité éprouvée de ses services de réseau pour les clients internationaux.

Bijoy Sagar, Chief Information Technology and Digital Transformation Officer chez Bayer, a déclaré : « Notre réseau représente la base de notre réussite commerciale future, et Verizon dispose des capacités et de l’expertise mondiales en matière de technologie et d’innovation pour nous soutenir dans la poursuite de la transformation numérique de notre entreprise. Plus important encore, en confiant la gestion de notre réseau à Verizon, nous sommes en mesure de concentrer nos compétences informatiques internes sur la création de valeur dans nos activités principales dans le domaine des sciences de la vie. »

Tami Erwin, CEO de Verizon Business, a assuré : « Verizon est bien placée pour fournir à ses clients des solutions réseau innovantes et transparentes à l’échelle mondiale. Nous attendons avec impatience de débuter ce prochain chapitre avec Bayer, alors que nous renforçons nos capacités à construire une infrastructure évolutive qui saura faire face aux défis de l’avenir afin de soutenir leur croissance continue. »

Le contrat de cinq ans prend effet immédiatement et dispose d’une prolongation de deux ans.