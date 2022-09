Verizon Business nomme Sanjiv Gossain à la tête de Verizon Business EMEA

septembre 2022 par Marc Jacob

Verizon Business nomme Sanjiv Gossain au poste de Group Vice-President et Head of EMEA. Sanjiv succède à Scott Lawrence, qui assumera le rôle de Senior Vice-President, Global Solutions. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sanjiv sera responsable de l’ensemble des activités mondiales de l’entreprise dans la région EMEA et rendra compte directement au Chief Revenue Officer pour les entreprises et le secteur public de Verizon Business, Massimo Peselli.