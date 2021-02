Verizon Business étoffe sa relation avec Cisco avec une gamme de services gérés SD WAN

février 2021 par Marc Jacob

Verizon Business a annoncé le renforcement de son partenariat stratégique de longue date avec Cisco par l’ajout de trois nouvelles solutions de services gérés SD WAN. Ce développement offre aux grandes entreprises une présence forte à l’international, l’accès à de nouvelles solutions et fonctionnalités ainsi qu’un modèle innovant de gestion et d’administration des stratégies harmonisé avec les objectifs opérationnels escomptés.

Le renforcement de la solution Verizon/Cisco comprend notamment :

• Un SD WAN Cisco cogéré fourni par Viptela permettant aux clients de contrôler et de gérer de manière autonome les stratégies de sécurité et d’applications SD WAN en recourant à l’assistance de pointe des services gérés Verizon en matière de gestion des pannes, des performances et des configurations. Désormais à disposition des clients Verizon, ces capacités de cogérance leur garantissent la flexibilité suffisante pour délester leur équipe informatique du déploiement et de l’exploitation quotidienne du réseau, tout en pouvant apporter eux-mêmes les modifications nécessaires aux stratégies et configurations SD WAN.

• Le SD WAN géré fourni par Viptela pour la plateforme Cisco ISR1100 Series convient idéalement aux déploiements de petites succursales et offre des services SD WAN hautement sécurisés via une appliance de succursale très performante et bon marché.

• La mise en œuvre des nouveaux niveaux de services gérés du SD WAN Cisco fourni par Meraki vient compléter les services gérés de la plateforme complète centrée sur le Cloud Cisco/Meraki de Verizon afin d’assurer une connectivité simple et sécurisée couplée à une assistance internationale de déploiement comprenant la Chine continentale. Verizon a également intégré de nouvelles fonctionnalités de gestion aux caméras intelligentes Cisco Meraki MV de sorte à accélérer leur déploiement, gestion et dépannage par le biais d’une solution centralisée.

La reconnaissance de Verizon en tant que leader par le rapport IDC MarketScape : Worldwide Managed SD WAN 2020 Vendor Assessment (document US45837420, août 2020) et « Partenaire international de services gérés de l’année » lors du Partner Summit Cisco 2020 reflète le statut de partenaire de services gérés Cisco privilégié de l’entreprise.