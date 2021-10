Verizon Business et CareAR s’appuient sur la 5G pour transformer les prestations de services et l’expérience client

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Verizon Business et CareAR, une société Xerox, viennent d’annoncer un partenariat stratégique visant à transformer le service et l’expérience client offerts par CareAR. En combinant les réseaux 4G, 5G et la technologie traitement en temps quasi réel de Verizon avec la réalité augmentée et la plateforme basée sur l’IA de CareAR, les techniciens pourront résoudre à distance et de manière proactive les problèmes plus rapidement, plus intelligemment et plus sûrement, entrainant une expérience client plus efficace.

Pour rester compétitives et attirer les meilleurs talents, les entreprises doivent avoir un programme de transformation numérique solide, s’appuyant sur les dernières technologies et solutions pour répondre aux besoins d’une main-d’œuvre en constante évolution. CareAR, soutenu par la technologie réseau de Verizon, contribuera à cette transition en utilisant à la fois la connectivité, l’IA et la réalité augmentée pour permettre une formation et une montée en puissance rapides de la prochaine génération d’employés habitués au numérique, quel que soit le lieu, réduisant ainsi la pression pendant cette période sans précédent d’évolution de la main-d’œuvre. CareAR fournira une assistance en temps réel et des solutions de dépannage dirigées par des experts pour l’ensemble de son portefeuille de produits et de services, créant ainsi un nouveau standard de capacités de libre-service et de tutoriels personnalisés pour les clients et les techniciens de terrain.

La plateforme SXM de CareAR a été conçue spécialement et représente une avancée majeure pour l’habilitation des clients, les services sur le terrain et la diffusion des connaissances. Depuis son acquisition par Xerox au début de l’année, CareAR a renforcé ses capacités de réalité augmentée avec le contenu numérique de Xerox, l’automatisation robotique des processus (RPA), l’analyse et l’intelligence artificielle développés au PARC dans le cadre de la plateforme CareAR SXM™.