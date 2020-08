Verizon Business en collaboration avec Microsoft lance des solutions IoT

août 2020 par Marc Jacob

Verizon Business annonce son intention de simplifier et d’accélérer la création de solutions IoT de bout en bout en collaboration avec Microsoft pour mettre tous les composants critiques de la chaîne de valeur IoT tels que les appareils connectés, le réseau/la capacité, l’hébergement cloud et l’intelligence artificielle à la disposition des clients.

Le réseau 5G/LTE de Verizon, leader dans son secteur, la plate-forme ThingSpace IoT, une connectivité sécurisée, des capacités complètes de gestion et de diagnostic, des dispositifs de capteurs d’actifs critiques (CAS) ont été intégrés à Microsoft Azure afin d’aider les développeurs IoT à créer rapidement et efficacement de nouvelles applications.

Microsoft Azure IoT Central fournit des analyses au niveau des applications basées sur le cloud, ainsi que des modèles prédéfinis pour diverses industries et cas d’utilisations. En intégrant la plate-forme ThingSpace de Verizon et l’infrastructure Azure, les développeurs de systèmes IoT, les intégrateurs et les fournisseurs de services sont en mesure de développer, déployer et rendre opérationnel rapidement des solutions IoT complètes.

Cognizant, un des premiers « créateur » de grandes entreprises, est l’un des premiers à adopter la plate-forme intégrée qu’il a utilisé pour développer une application IoT pour la gestion et l’utilisation efficaces du stockage à froid. L’application prend en charge les opérations commerciales vitales pour les denrées périssables, y compris le stockage et l’expédition de produits alimentaires et pharmaceutiques.

Par exemple, l’application surveille les médicaments sur ordonnance pendant leur stockage pour s’assurer qu’ils sont dans un état optimal, ce qui permet de préserver la qualité des produits pharmaceutiques distribués aux clients et de réduire la quantité de stocks perdus. La solution de Cognizant assure aux détaillants de produits pharmaceutiques une meilleure visibilité de l’inventaire tout au long de la filière de transit.

Cette solution est aujourd’hui disponible dans le monde entier.