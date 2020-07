Verizon Business développe sa gamme de services réseau virtuels avec Cisco ENCS

juillet 2020 par Marc Jacob

La gamme VNS Verizon permet aux clients de remplacer les périphériques réseau conventionnels tels que les routeurs, les pare-feux et les commutateurs par des fonctions réseau virtuelles (VNF) gérables et orchestrables à partir d’un site centralisé. Les VNF permettent d’accélérer la transformation réseau digitale des clients en réduisant ou éliminant le recours aux interventions manuelles, en optimisant la flexibilité et l’agilité de leur entreprise de manière à faire évoluer ses capacités, en hiérarchisant rapidement la disponibilité des applications ainsi qu’en répondant à l’évolution des besoins opérationnels. Cisco ENCS est une plateforme informatique spécialisée optimisée pour la virtualisation des fonctions réseau.