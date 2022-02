Verizon Business contribue à la sécurisation du Certificat international australien de vaccination à la COVID-19

février 2022 par Marc Jacob

Le certificat international comporte un QR code, qui est généré à partir des informations relatives à la vaccination COVID-19, figurant dans le registre australien des vaccinations et des données du passeport du voyageur. Également connu sous le nom de "sceau numérique visible", chaque QR code est signé numériquement afin de le protéger contre la falsification et peut être validé par la plupart des services d’immigration ainsi que lors de l’enregistrement auprès des compagnies aériennes. Le processus de signature numérique utilise des clés numériques privées qui sont stockées sur des modules de sécurité matériels (HSM- Hardware Security Modules) afin d’empêcher tout accès non autorisé. Les clés sont certifiées par l’autorité australienne de certification de signature (CSCA), gérée par Verizon et accréditée dans le cadre de l’Australian Gatekeeper.

Robert Le Busque, VP de Verizon Business pour la région Asie-Pacifique, déclare : "La rapidité et la précision étaient essentielles pour que cette importante initiative nationale soit mise en place et opérationnelle. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir travaillé avec le Bureau ds passeports pour fournir un service qui contribue à ouvrir à nouveau l’Australie au monde."

Lorsqu’il s’agit d’authentifier des communications et de garantir une expérience conviviale, les certificats sont considérés comme l’étalon-or. Étant donné que 61 % des violations de données constatées impliquent des informations d’identification volées, cette approche joue un rôle essentiel dans la sauvegarde de l’intégrité de la plateforme en ligne du gouvernement.

Verizon Business Australia participe au marché des télécommunications pour l’ensemble du gouvernement australien et prend en charge de nombreux déploiements d’infrastructures à clé publique dans les secteurs de l’administration, de la propriété, de la fiscalité et de la santé. Depuis plus de 20 ans, Verizon fournit des services de gestion de réseau et de sécurité aux entreprises et aux organismes gouvernementaux en Australie. Le centre d’opérations de sécurité avancée de pointe de la société pour l’Asie-Pacifique est basé à Canberra et composé de spécialistes de la sécurité habilités par le gouvernement australien, qui assurent une surveillance 24 x 7. En 2019, Verizon a signé un accord avec NBN Co pour fournir des services de connectivité commerciale étendus aux entreprises et aux agences gouvernementales australiennes.