Verizon Business conclut un partenariat avec HCLTech

août 2023 par Marc Jacob

Verizon Business continuera à diriger l’acquisition de clients, les ventes, l’élaboration de solutions, ainsi que la planification et le développement globaux avec ses clients. HCLTech se chargera de la mise en œuvre après la vente et de l’assistance continue. Afin d’assurer l’équilibre étroitement coordonné des responsabilités à l’échelle de l’entreprise, des équipes sélectionnées de Verizon Business Global Customer Operations seront transférées à HCLTech.

Le partenariat offrira aux clients un portefeuille de MNS de premier ordre, une expérience hautement numérisée avec des modèles de service axés sur les données, une efficacité accrue et une gestion du cycle de vie avec une interface optimisée, un vaste écosystème de partenaires de bout en bout et une innovation conjointe sur une plateforme intégrée.

Ces améliorations aideront les clients à naviguer dans des environnements opérationnels de plus en plus complexes - à travers divers lieux, géographies et appareils - tout en incorporant de nouvelles technologies dans leur stack, y compris la 5G, le SD-WAN et les capacités SASE. Les plateformes MNS et les interfaces clients d’HCLTech, natives du numérique et améliorées par l’intelligence artificielle, sont conçues pour les aider à gérer cela numériquement, rapidement et de manière transparente.

La portée mondiale et la présence locale de Verizon Business, associées aux plateformes numériques optimisées de HCLTech pour le MNS, offrent aux clients un cadre de mise en réseau flexible pour développer de nouvelles technologies et mener des opérations plus efficaces. Les clients peuvent mieux contrôler et dimensionner leur consommation de services de réseau, mieux intégrer leur écosystème élargi de partenaires technologiques, faire converger les technologies de l’information et de l’exploitation (IT/OT) et, d’une manière générale, devenir plus agiles pour répondre à des besoins technologiques en constante évolution.