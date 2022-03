Verizon Business annonce l’entrée en matière de VMware au portefeuille de services Software-Defined Wide Area Network

mars 2022 par Marc Jacob

Verizon Business annonce l’entrée en matière de VMware au portefeuille de services Software-Defined Wide Area Network (SD WAN) qui est géré à l’échelle mondiale, et contenu dans le Managed WAN Service de Verizon. Cette nouvelle solution, conçue pour la mise en service du cloud pour les entreprises mondiales qui y sont préparées, renforce l’écosystème des partenaires de Verizon en fournissant le service Managed SD WAN en tant que stratégie Network as a Service (NaaS).

Alors que les utilisateurs et les applications sont de plus en plus répartis, le WAN peut être complexe à déployer et peut manquer de souplesse, ce qui constitue un ralentissement pour fournir une expérience cohérente aux utilisateurs. Les services gérés de Verizon constituent une évolution du réseau qui répond aux besoins en constante évolution des entreprises mondiales. Le Managed SD WAN de Verizon relève ces défis et ces limites, et il est conçu pour les entreprises d’aujourd’hui qui privilégient le cloud computing. Il permet une connexion sans heurt des utilisateurs aux applications à travers plusieurs infrastructures, afin de fournir une expérience utilisateur cohérente quel que soit l’appareil et le type de transport de communication. Il offre une efficacité de la bande passante qui permet de maitriser les coûts, avec un déploiement rapide et des opérations simplifiées, ainsi que des améliorations de la performance tout en étant flexible et extensible pour une meilleure agilité commerciale, avec la capacité de prendre en charge des clients internationaux à grande échelle.

Le VMware SD-WAN qui fait partie du VMware SASE, est construit autour de l’utilisation du cloud en tant que ressource principale pour les applications du client, la structure de cette solution comporte trois éléments principaux :

Orchestration centralisé SD WAN : Le VMware Orchestrator est une plateforme d’orchestration centralisée qui offre un cadre, un suivi, des rapports et des analyses centralisées via le Verizon Enterprise Center.

Le SD WAN Gateways avec des contrôleurs : Les VMware Gateways sont des points de présence (PoP) situés dans le monde entier qui permettent aux appareils edge des clients d’optimiser la latence du trafic lié au plan de gestion et de contrôle.

VMware SD WAN Edge : Verizon a déployé des appareils VMware Edge sur le site d’un client, puis elle a programmé l’orchestration avec des cadres définis pour les transmettre à ces périphériques afin de faciliter le routage des applications SD WAN.