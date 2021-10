Veritas révolutionne la gestion des infrastructures définies par logiciels pour les environnements conteneurisés

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Le déploiement natif de Veritas InfoScale dans les environnements Kubernetes - notamment sur Red Hat OpenShift - permettra l’optimisation de la gestion du stockage pour les applications conteneurisées, en plus de le rendre persistant et hautement disponible.

Veritas Technologies annonce à l’occasion de la conférence KubeCon + CloudNativeCon North America 2021, le lancement de la dernière version de sa solution Veritas InfoScale. Principale solution de gestion de disponibilité d’infrastructure définie par logiciel de la marque, sa nouvelle version permettra aux clients de déployer InfoScale en tant que conteneurs dans les plateformes Kubernetes natives, y compris dans Red Hat OpenShift. Déployé en natif, InfoScale permettra la mise en place de systèmes de stockage persistants, facilitera sa haute disponibilité, ainsi optimisera le stockage pour les charges de travail critiques fonctionnant sous Kubernetes.

La nouvelle version d’InfoScale, InfoScale 8, sera disponible dans les mois à venir et permettra aux entreprises clientes et aux ingénieurs DevOps de déployer les fonctionnalités InfoScale suivantes sous forme de conteneurs :

Classes de stockage de volume persistant définies par logiciel,

Approvisionnement dynamique et statique du stockage persistant,

Mise à l’échelle transparente des volumes persistants,

Migration transparente des volumes persistants,

Mise en suspens d’API pour l’intégration de tiers,

Aperçus instantanés des volumes persistants,

Gestion du cycle de vie des conteneurs.

Pour la première fois, InfoScale 8 est reconnue comme application de conteneur certifiée Red Hat et opérateur certifié Red Hat OpenShift, et sera disponible dans le catalogue de l’écosystème Red Hat utilisant un système de déploiement en un clic.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à des précédentes mises à jour d’InfoScale et de Veritas NetBackup menées pour assurer la prise en charge de la conteneurisation. Celles-ci ont notamment permit d’amener Veritas au rang de fournisseur de protection des données le plus complet dans les environnements physiques, virtuels, cloud et conteneurs.