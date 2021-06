Veritas étend ses systèmes de protection contre les ransomwares aux environnements Kubernetes et Cloud

juin 2021 par Marc Jacob

La solution phare de Veritas, NetBackupTM offre désormais le plus haut niveau de robustesse de sauvegarde du marché en proposant une protection contre les ransomwares pour les environnements conteneurisés, une immuabilité pour Amazon S3, ainsi qu’une détection intégrée des anomalies. Veritas Technologies complète également son portefeuille avec le lancement de NetBackup Flex 5350, une solution destinée à assurer l’immuabilité des données jusqu’à deux fois plus performante que celles actuellement proposées par ses concurrents.

Jean-Pierre Boushira, VP South, Benelux & Nordics chez Veritas, déclare : « Le lancement de la dernière version de notre solution NetBackup va aider les entreprises à mieux se protéger contre les attaques par ransomwares, qu’elles stockent leurs données dans le cloud, dans des conteneurs ou dans des datacenters. Ceci est particulièrement important que ce type d’attaques se répand et cible les infrastructures critiques dans les domaines de l’énergie, de la santé, des télécommunications ou encore de l’agroalimentaire. Cette nouvelle mise à jour assoie davantage la position de Veritas en tant que leader dans le domaine de la sauvegarde et de la récupération des données. »

NetBackup offre une plus grande résilience contre les ransomwares

Fonctionnalité intégrée de détection des anomalies : Conçue de sorte d’être inclusive, la solution NetBackup intègre la détection d’anomalies basée sur l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning pour alerter les administrateurs de sauvegarde sur les problèmes potentiels, et garantir que les données sont toujours récupérables.

Nouvelle appliance renforcée contre les ransomwares : La nouvelle version NetBackup Flex de Veritas offre une protection contre les ransomwares parmi les plus efficaces du secteur. Elle couvre l’ensemble de l’infrastructure de l’entreprise – de l’edge au datacenter, et intègre désormais la famille la plus complète d’appliances dédiées à la protection des données disponibles sur le marché. Flex 5350 affiche des performances de sauvegarde améliorées (+300 %) à des coûts inférieurs (-40 %). Les performances, sans comparaison jusque-là, font de cette solution le choix parfait des entreprises pour consolider les charges de travail de données les plus exigeantes.

CDP et NetBackup Instant Rollback disponibles pour VMware : Veritas propose désormais des fonctionnalités de Continuous Data Protection et d’Instant Rollback permettant aux entreprises utilisatrices de VMware de se remettre rapidement d’attaques par ransomwares ou de tout autre évènement en seulement quelques minutes au lieu de quelques heures.

Objectifs de niveau de service multiples : Qu’elle soit appliquée à VMware ou à toutes autres applications, NetBackup aide les entreprises à améliorer leur résilience face aux ransomwares et autres violations de données imprévues. Pour chaque application, la solution définie et exécute automatiquement au niveau des données ou de leur méthode de récupération (par exemple, récupération à partir de sauvegardes, récupération à partir de réplication, etc.) plusieurs objectifs de niveau de service de données.

Stockage sur Amazon S3 : Veritas étend le stockage WORM (Write Once Read Many) aux environnements cloud AWS S3 pour que les entreprises puissent répondre aux exigences de conformité les plus strictes, tout en bénéficiant d’une protection complète contre les ransomwares.

NetBackup propose une protection native entièrement intégrée pour les environnements Kubernetes

Protection complète de Kubernetes : NetBackup assure une protection native de Kubernetes pour divers systèmes de distribution, incluant les clusters, les espaces de noms, les ressources personnalisées et les volumes persistants, afin de garantir une protection complète et des options de récupération flexibles. Aujourd’hui, Veritas protège les entreprises contre les ransomwares de la périphérie jusqu’au cloud en passant par les datacenters – sans oublier les environnements traditionnels, virtualisés et conteneurisés.

Une vaste intégration de Kubernetes : NetBackup propose une approche agnostique de la protection des conteneurs pour un ajout rapide de nouvelles sources Kubernetes quand cela s’avère nécessaire. Aujourd’hui, NetBackup prend en charge Red Hat OpenShift, VMware Tanzu et Google Kubernetes Engine. D’autres plateformes Kubernetes seront ajoutées ultérieurement. À ce jour, aucun autre fournisseur n’est en mesure d’offrir une telle flexibilité de prise en charge, ainsi qu’un tel niveau d’intégration et de protection des données pour Kubernetes.

NetBackup améliore la protection des entreprises contre les ransomwares dans le cloud

Autoscaling des ressources du cloud : Veritas NetBackup offre une résilience économique contre les ransomwares dans le cloud en provisionnant/déprovisionnant automatiquement les ressources du cloud selon les besoins afin que les sauvegardes n’échouent pas en raison de ressources insuffisantes et ce, tout en optimisant les coûts.

Politiques intelligentes basées sur le cloud : NetBackup simplifie les opérations dans le cloud tout en garantissant une protection contre les ransomwares et autres pertes de données imprévues. En définissant des politiques qui protègent automatiquement les nouvelles charges de travail à mesure qu’elles sont mises en ligne, Veritas évite la création de zones d’ombres dans la protection des données.

Des données plus rapides et mieux sécurisées : Les améliorations apportées à la couche de sécurité de transport de NetBackup permettent un déplacement, des données vers le cloud, 20% plus rapide. Un nouveau système de cryptage appliqué à l’ensemble des transports de données (incluant la réplication, la sauvegarde, la récupération et la déduplication), améliore la sécurité et réduit les vulnérabilités aux attaques.