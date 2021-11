Veritas collabore avec Microsoft

novembre 2021 par Marc Jacob

Déjà en place depuis plusieurs années maintenant, cette collaboration technologique et d’innovation a permis à Veritas NetBackup d’offrir des fonctionnalités avancées de protection des données pour Microsoft Azure et Azure Stack HCI. Cela inclut notamment : l’intégration de la solution dans Azure Blob Storage pour une rétention sécurisée, durable, conforme, évolutive et à long terme des données dédiées à la Business Continuity et au Disaster Recovery (BCDR), la hiérarchisation automatisée du stockage avec une déduplication des données côté client hautement optimisée, l’orchestration évolutive de la reprise après sinistre et de la migration, la sauvegarde et récupération intégrées IaaS, PaaS et SaaS et l’amélioration de la résilience aux ransomwares (avec la fonctionnalité de récupération automatisée isolée du réseau).

La collaboration entre Veritas et Microsoft vise à relever certains des plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui - comme la menace grandissante des ransomwares et le volume croissant des données, tout en opérant dans des environnements cloud hybrides complexes. Veritas travaillera avec Microsoft pour simplifier considérablement la gestion et les services de données traditionnellement cloisonnés dans les environnements on-premises, virtuels, SaaS et cloud.

La collaboration stratégique entre les deux entreprises se concentrera sur :

• La résilience aux ransomwares dédiée aux environnements on-premises, virtuels, SaaS et cloud, avec détection intégrée des menaces, immuabilité et récupération automatisée ;

• La mise à disposition de solutions de protection des données agiles et évolutives sur le plan opérationnel, et développées sur Microsoft Azure Blob Storage ;

• La réduction du coût total de possession lié à la gestion des données grâce à la gestion intégrée du cloud Azure et aux modèles d’abonnement ;

• La réduction des risques liés à la conformité en offrant une visibilité globale sur les données et les charges de travail on-premises, hybrides et Azure, avec des analyses intégrées.

La collaboration permettra également aux clients de tirer un meilleur parti des services de données Veritas Enterprises basés sur Microsoft Azure. Grâce à NetBackup SaaS Protection - offre d’abonnement sur Azure Marketplace, Veritas mettra à disposition des applications et des données SaaS, ainsi que des fonctionnalités de protection et d’archivage pour les données établies sur Azure.

Veritas et Microsoft travaillent en association sur de nombreux projets d’ingénierie et/ou stratégies de commercialisation. D’autres initiatives conjointes devraient voir le jour tout au long de cette collaboration.