Veritas Technologies lance le programme Veritas Managed Service Provider

août 2023 par Marc Jacob

Veritas Technologies annonce le lancement du programme Veritas Managed Service Provider, une initiative spécialement conçue par la Veritas Partner Force. Ce programme offre aux fournisseurs de services gérés (MSP) un ensemble de mesures incitatives, un large éventail de formations et d’activités, ainsi que des modèles de tarification flexibles, afin d’étendre leurs offres et capitaliser sur la demande croissante de solutions de protection des données et de cyber-résilience natives sur le cloud.

Pour accélérer la croissance, ce programme permet aux MSP de concevoir rapidement des offres de Backup-as-a-Service, Analytics-as-a-Service et de data recovery-as-a-service (sauvegarde / analyse / récupération de données en tant que service), alimentées par Veritas. Les MSP peuvent ainsi bénéficier d’options de tarification (abonnement ou à l’usage), en plus des modèles commerciaux basés sur l’engagement. Les partenaires éligibles au programme Elite pourront également bénéficier d’initiatives de mise sur le marché, de roadmap pour les produits, d’ateliers de développement de solutions et d’incentives. Très engagée, Veritas a investi davantage dans ce domaine en créant une équipe internationale dédiée, et en réservant aux MSP un budget alloué pour le développement de demandes spécifiques.

Le programme Veritas MSP donne accès à l’ensemble du portefeuille Veritas, y compris NetBackup Enterprise, la première solution de Gestion Autonome des Données basée sur l’IA, NetBackup IT Analytics et Alta Data Protection pour la protection des données d’entreprise dans tous les environnements et à toutes les échelles.