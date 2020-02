Veritas Technologies lance Veritas Advanced Supervision

février 2020 par Marc Jacob

Veritas Technologies lance Veritas Advanced Supervision, une puissante nouvelle offre de conformité proposée pour répondre à cette problématique et aider les entreprises à gérer des quantités toujours plus importantes de courriels, tout en supervisant ces derniers. Proposée en tant que module complémentaire de la solution SaaS d’archivage Enterprise Vault.cloud, cette offre permet une supervision approfondie, réduisant considérablement les délais d’analyse des données tout en améliorant l’efficacité des processus visant à garantir la conformité.

Grâce à la supervision basée sur la classification, les responsables de la conformité peuvent se concentrer sur l’étude de contenu spécifique grâce à des fonctionnalités d’échantillonnage, d’élimination des bruits et de ciblage. Une interface utilisateur moderne à onglets permet une navigation intuitive parmi les menus personnalisés permettant de lancer de nombreuses fonctionnalités. Tirant parti des filtres à facettes pour se concentrer sur le contenu, Veritas Advanced Supervision permet un examen rapide et un échantillonnage automatisé. En outre, l’offre permet notamment de définir des taux d’échantillonnage plus élevés pour les mots clés qui sont pour eux les plus pertinents.

Veritas Advanced Supervision est proposée sous forme de licence individuelle et offre en outre une intégration avec Veritas Information Classifier - le moteur de classification Enterprise Vault de Veritas - pour classer automatiquement les éléments en fonction du contenu et des métadonnées.

Dans un contexte où les réglementations mondiales n’ont de cesse de se complexifier et d’être de plus en plus exigeantes, Veritas Advanced Supervision permet aux entreprises ou organismes publics de rationaliser la supervision et la conformité des données complexes.