Veritas Technologies lance NetBackup™ 8.3

juillet 2020 par Marc Jacob

Avec le lancement de NetBackup™ 8.3, Veritas assure une meilleure gestion et un contrôle plus précis des données des entreprises, en améliorant la résilience de leurs applications et infrastructures. Désormais intégrées à NetBackup, le cœur même de l’Enterprise Data Services Platform (EDSP), les fonctionnalités Veritas Resiliency Platform (VRP) et CloudPoint permettent d’offrir une meilleure résilience, mais aussi une protection et une récupération plus efficace des données, où qu’elles se trouvent, à partir d’une seule et unique plateforme.

Les dernières innovations du logiciel NetBackup apportent de nouveaux avantages aux entreprises tels que :

• Une résilience renforcée face aux ransomwares grâce à des améliorations en matière de sécurité, de protection et de recovery

o Amélioration de la sécurité et de la protection

Protection étendue contre les ransomwares grâce à des appliances NetBackup renforcées et à l’immuabilité du stockage, totalement indépendamment des fournisseurs, grâce à la technologie OpenStorage de NetBackup (OST).

Une infrastructure fluide et sécurisée prenant en charge le cryptage 2048 bits et l’intégration de systèmes tiers de gestion des clés (EKMS).

Des améliorations du contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) qui offrent une plus grande flexibilité et simplifient leur gestion.

o Amélioration des procédures de recovery

Une résilience augmentée par la mise en place de récupération granulaire des machines virtuelles, avec des RPO (Recovery Point Objective) proches de zéro, et des RTO améliorés grâce à l’adoption de protection continue des données (CDP).

Des tests réguliers sans impacts sur la production pour vérifier l’efficacité et l’efficience des procédures de recovery.

• Une protection native des données dans le cloud sur l’ensemble des plateformes les plus utilisées

o Une protection robuste du Cloud compatible avec Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud avec l’intégration complète des fonctionnalités Veritas CloudPoint.

o Un service de « cloud-to-anywhere » étendu comprenant le transfert à partir de/vers Azure Stack et les transferts vers des serveurs Azure de différentes régions, grâce à l’intégration complète de la plateforme de résilience Veritas.

o Une portabilité fluide des données et des workloads dans les environnements hybrides et multi-cloud, avec des niveaux de stockage répartis sur différents tiers de Cloud.

• Une plate-forme unique étendue et simplifiée pour assurer la résilience de l’ensemble de l’environnement

o L’élimination des outils de gestion en silos et de nouvelles fonctionnalités de l’EDSP incluant maintenant la protection dans le cloud, la migration des workloads et la reprise après sinistre dans des environnements aussi bien sur site, hybrides que multi-cloud.

o L’optimisation du stockage, la réduction des besoins en bande passante et la consolidation des coûts d’infrastructure grâce à la hiérarchisation directe vers le cloud et la gestion des données au sein de plusieurs tiers de stockage et environnements Cloud à partir d’un unique nœud CloudCatalyst.

o L’optimisation des coûts de stockage, conséquence d’une gestion et d’un reporting intégrés prenant en compte l’ensemble des workloads, mais aussi la gestion des politiques et du stockage, tout en offrant une visibilité accrue de l’infrastructure (Veritas APTARE™ IT Analytics).

• Une meilleure prise en charge des workloads couplée à une amélioration substantielle des performances et une plus grande simplicité opérationnelle

o Une découverte 50 fois plus rapide des environnements VMware vCenter et vCloud, faisant passer le temps de plusieurs heures à quelques minutes - même pour les environnements de taille conséquente.

o Une protection dynamique des données du NAS 25% plus rapide, grâce à la découverte automatique des ressources et à l’équilibrage de charge.

o La possibilité de restaurer les données des NAS n’importe où et sur n’importe quelle cible NetBackup, éliminant les verrouillages technologiques.

o L’automatisation totale de la découverte, de la sauvegarde, et de la restauration pour Microsoft SQL, Oracle et Oracle Real Application Clusters (RAC) afin de simplifier la gestion.