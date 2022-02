Veritas Technologies annonce le lancement de sa solution NetBackup 10

février 2022 par Marc Jacob

À l’occasion de son événement Conquer Every Cloud 2022, Veritas a dévoilé sa stratégie pour fournir une gestion autonome des données, dans laquelle NetBackup exploite l’intelligence artificielle et l’hyper-automatisation pour s’optimiser et se restaurer en toute autonomie dans les environnements multi-clouds. Cet engagement est souligné par le lancement de Veritas Cloud Scale Technology, une nouvelle génération de l’architecture NetBackup modernisée pour fonctionner à l’échelle du Web. Cette technologie de pointe, ainsi que la toute dernière version du logiciel phare de l’entreprise : NetBackup sont aujourd’hui toutes deux disponibles.

Technologie Cloud Scale

La technologie Veritas Cloud Scale, intégrée à NetBackup, sera à la base de cette stratégie. Cette technologie, basée sur une architecture de microservices conteneurisée, programmable et alimentée par l’IA, fournit des services de gestion de données unifiés et autonomes dans n’importe quel cloud. Les avantages de la technologie Cloud Scale se concrétisent grâce au lancement de NetBackup 10.

NetBackup 10

Cloud Scale, NetBackup 10 est optimisée pour le cloud, elle applique les technologies du Web comme l’automatisation, pour offrir une gestion des données moins coûteuse, efficace et sécurisée dans les environnements multi-clouds.

• NetBackup 10 offre des fonctionnalités améliorées de stockage multi-cloud et de hiérarchisation orchestrée - incluant la prise en charge étendue d’Amazon Web Services et de Microsoft Azure, afin de réduire le coût du stockage des sauvegardes jusqu’à 95 %.

• Les services de déduplication de pointe de NetBackup ont été mis à jour pour aider à encore minimiser son empreinte sur le cloud, tandis que les services de calcul élastiques peuvent être mis à disposition et adaptés aux besoins de l’entreprise au bon moment réduisant encore les coûts.

• Avec la prise en charge de l’ensemble des principales distributions Kubernetes, NetBackup 10 offre désormais un service de restauration multi-cloud multiplateforme, permettant aux utilisateurs de récupérer les données qu’ils souhaitent sur n’importe quelle distribution Kubernetes. Une meilleure efficacité grâce à des opérations simplifiées et automatisées

• NetBackup SaaS Protection est désormais intégré à NetBackup 10 pour fournir, à des fins de gouvernance et de conformité, une vue unique sur l’ensemble du parc de protection des données d’un client.

• NetBackup 10 comprend une nouvelle version de base entièrement intégrée de NetBackup IT Analytics, anciennement connu sous le nom de Veritas APTARE, pour fournir des analyses et des rapports complets basés sur l’intelligence artificielle, qui rationalisent les services de protection des données et diminuent les risques.

• NetBackup 10 propose de nouvelles fonctions de détection et de protection automatisées pour permettre la gestion d’un plus grand nombre de charges de travail de platform-as-a-service - dont Apache Cassandra et toutes les principales distributions Kubernetes et Microsoft Azure Managed SQL et Azure SQL.

Amélioration de la résilience aux attaques par ransomwares grâce à une analyse intégrée des logiciels malveillants

• NetBackup propose désormais une analyse automatique des malwares pendant les restaurations de données afin de garantir une récupération sans infection.

• La détection d’anomalies proposée par NetBackup, basée sur l’IA, permet désormais de lancer automatiquement une analyse des logiciels malveillants. Cette combinaison de services de détection des ransomwares dans NetBackup 10 offre une flexibilité granulaire adaptée au contenu qui permet une restauration rapide de données propres.

• NetBackup 10 étend la prise en charge du stockage immuable, notamment sur Microsoft Azure Blob Storage.