Veritas Technologies analyse l’attaque sur JBS Foods

juin 2021 par Arthur Dell, Head of Technology, Emerging Region, chez Veritas Technologies

Ces réseaux informatiques ont été piratés et ont entraîné l’arrêt temporaire de certaines opérations en Australie, au Canada et aux États-Unis, affectant des milliers de collaborateurs à travers le monde. Bien heureusement, JBS Foods a déclaré que ses sauvegardes de données n’avaient pas été affectées.

« En attaquant tout d’abord le secteur pétrolier, puis l’industrie alimentaire, il semblerait que les hackers aient souhaité s’attaquer aux symboles de la réussite occidentale. Cela soulève des questions sur la véritable motivation derrière ces récentes attaques par ransomware : s’agit-il de profit ou d’égo ? S’il n’est pas question d’argent, le réel danger pour les organisations est de payer la rançon, car cela ne leur permettra pas forcément de récupérer leurs données.

Heureusement, la société JBS a déclaré que ses sauvegardes de données n’avaient pas été affectées et nous sommes convaincus que ses systèmes seront bientôt de nouveau opérationnels. Dans l’intervalle, l’attention du monde entier va se porter sur les réponses apportées par les différents gouvernements. Lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité et le confort des citoyens, à qui revient la tâche de protéger ces infrastructures essentielles au bon fonctionnement de notre société et, plus important encore, comment ? »